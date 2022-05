VIDEO Dezvăluiri despre hărțuirile sexuale: mărturisesc Andreea Bănică, Monica Bîrlădeanu și Paula Chirilă

Hărțuirile sexuale sunt o realitate despre care puține femei aleg să vorbească sincer în public! Experiențele traumatizante la care au fost supuse, unele chiar din copilărie, lasă urme adânci în conștiința lor. Astfel de evenimente neplăcute au trăit și Andreea Bănică, Monica Bîrlădeanu sau Paula Chirilă. Jurnalista Ionela Năstase, de la Digi24, a obținut, în emisiunea La cină, declarațiile celor trei, în care au explicat la ce au fost supuse.

„Paula Chirilă a vorbit despre hărțuirea sexuală de care a avut parte în viața de actriță și despre cum a reușit să respingă “nebărbații”, pentru că nu a vrut să facă deloc compromisuri pentru un pas în plus în carieră. Paula mai spune că hărțuirea sexuală se practică și acum în anumite instituții”, arată Ionela Năstase, pe blogul personal.

Paula Chirilă: “Am făcut-o pe proasta de atâtea ori… Pe vremea când nu era legiferată hărțuirea sexuală, de-ai ști ce am pățit… Aoleu! Nu se poate spune la televizor. Am trecut prin momente pe care nu le pot spune. Oamenii ăia încă trăiesc. Eu dacă le spun în mod public, probabil că sunt unii care vor fi bătuți cu pietre în piața publică. Mi-e milă de ei, niște oameni bolnăviori. Ce bărbat ești tu? Eu am făcut pe proasta de foarte multe ori ca să scap. De foarte multe ori. Și îmi doream să ajung la momentul ăla în care să fiu destul de puternică încât să nu-mi mai fie teamă că voi trece prin așa ceva. Acum, am învățat să resping cu eleganță, pentru că se mai întâmplă și acum. Sunt detul de mulți nebărbați pe lumea asta”. Întrebată dacă a făcut concesii în carieră, Paula a spus:

“M-a ajutat Dumnezeu, pentru că am avut talent și nu a trebuit să fac niciun compromis. Compromis, mă refer la o relație nepotrivită cu cineva care să intermedieze accesul într-o distribuție, într-un spectacol, într-un film, într-o emisiune și așa mai departe. Dar sunt construită să fiu ținta multor avansuri și poate fi un compliment până la un anumit punct. Te simți bine dacă îți spune cienva că ești frumoasă, dar dacă merge mai departe, nu te mai simți bine. Te simți încolțită și cumva te simți datoare… și mie nu-mi place să fiu datoare.”

Ionel Năstase merge mai departe cu mărturia A. Bănică și Monica Bîrlădeanu.

„Un alt moment șocant a fost descris de Andreea Bănică “La cină”: “Un profesor cu care făceam meditații m-a tras să mă sărute!” Andreea Bănică a rememorat un episod de hărțuire sexuală trăit în adolescență, în vremea când era elevă de liceu. Cântăreața a povestit, pentru prima dată, ce i s-a întâmplat în urmă cu mulți ani la școală, un moment pe care nu i l-a povestit tatălui ei, de teama a ceea ce putea să urmeze. “Un profesor pe care l-am avut în liceu, cu care făceam meditații… Știind că nu mă pricep foarte bine la acea materie, am ajuns să fac meditații cu respectivul profesor. Am făcut câteva ore și la un moment dat, respectivul profesor m-a tras să mă sărute. Atunci am reacționat, m-am speriat, eram destul de mică, nu eram coaptă la minte, am plecat acasă, i-am spus mamei mele și mama mi-a spus așa: să nu cumva să-i spui tatălui tău, că se va lăsa cu moarte! Și n-am spus. Tatăl meu s-a dus, a murit, și nu am spus niciodată ceea ce mi s-a întâmpla pentru că știam ce va urma. Tatăl meu a fost un om care m-a iubit enorm” – a spus Andreea Bănică.

Monica Bîrlădeanu spune că a demisionat din cauza unui șef. Una dintre cele mai frumoase actrițe din România a vorbit în premieră despre un episod de hărțuire sexuală trăit cu ani în urmă, în vremea facultății. “Am avut la un moment dat un șef, în primul an de facultate (joburile mele alternative), care am simțit cumva că strângea șurubul în jurul meu și simțeam că e un inuendo, că asta se aștepta… N-am făcut asta, evident, e un job pe care l-am ținut două luni de zile și am demisionat. Când simți cumva că sunt niște așteptări acolo și simți că ți se suflă în ceafă, nu e un loc în care vrei să rămâi”, a declarat Monica. Monica Bîrlădeanu a mai spus că, de atunci, nu i s-a mai întâmplat să aibă parte de astfel de momente critice în cariera ei”, arată jurnalista.