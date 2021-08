VIDEO Documentarul despre Led Zeppelin, regizat de Bernard MacMahon, va fi prezentat la Festivalul de Film de la Veneţia

„Becoming Led Zeppelin”, regizat de Bernard MacMahon, care a fost recent terminat, va fi prezentat în afara competiţiei la Festivalul de Film de la Veneţia, organizat între 1 şi 11 septembrie, anunţă Variety.

Filmul a fost co-scris şi produs de Allison McGourty şi îi prezintă pe membrii trupei Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant şi regretatul John Bonham (decedat în 1980), potrivit news.ro.

Proiectul, care a fost anunţat în 2019, marchează prima şi singura dată când formaţia participă la un documentar în 50 de ani.

Deşi documentarul, din 1976, „The Song Remains the Same”, centrat pe trupă, a fost în mare parte un film de concert dintr-o serie de spectacole de pe Madison Square Garden în 1973.

„’Becoming Led Zeppelin’ este un film despre care nimeni nu se gândea că poate fi făcut”, a spus MacMahon. „Ascensiunea meteorică a trupei la statutul de vedete a fost rapidă şi practic nedocumentată. Printr-o documentare intensă pe tot globul şi după ani de restaurare a arhivei vizuale şi audio, această poveste poate fi în sfârşit spusă”.

Încă nu a fost stabilită o dată de lansare.

Filmul include noi interviuri cu Jimmy Page, Robert Plant şi John Paul Jones, precum şi rare interviuri de arhivă cu John Bonham. Producţia prezintă filme şi fotografii de arhivă nemaivăzute.

„Când am văzut ce a făcut Bernard, vizual şi sonor, în «American Epic» (serial documentar despre înregistrările muzicale din anii 1920), o realizare remarcabilă, am ştiut că este capabil să spună povestea noastră”, a spus Jimmy Page într-un comunicat citat de The Hollywood Reporter.

John Paul Jones a adăugat: „Era momentul să spunem povestea noastră pentru prima dată, cu cuvintele noastre. Cred că acest film va aduce la viaţă această poveste”.

Scenarist şi producător a fost Allison McGourty. Dan Gitlin, MacMahon, Duke Erikson şi Ged Doherty sunt producători, iar Peter Saraf şi Marc Turtletaub producători executivi.

Înfiinţată la Londra în 1968, formaţia rock britanică este cunoscută pentru melodiile “Stairway to Heaven,” “Good Times Bad Times” şi “The Immigrant Song” şi este considerată una dintre cele mai influente formaţii rock din istorie.