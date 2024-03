VIDEO | Doliu imens în muzica internațională: A murit un artist care a scos hituri pe bandă rulantă

Eric Carmen, fostul solist al trupei The Raspberries și interpretul piesei "All by Myself", a murit, potrivit site-ului său. El avea 74 de ani, potrivit IMDb.

"Cu o tristețe imensă împărtășim vestea sfâșietoare a decesului lui Eric Carmen", se arată într-o postare pe site-ul său. "Dulcele, iubitorul și talentatul nostru Eric s-a stins în somn, în weekend".

"I-a adus o mare bucurie să știe că, timp de zeci de ani, muzica lui a atins atât de mulți și va fi moștenirea lui de durată", se mai spune în postare.

Născut în Cleveland, Ohio, Eric a devenit faimos ca lider al grupului pop-rock The Raspberries din anii 1970, ale cărui tunsori îngrijite și costume asortate păreau să facă trimitere la aspectul uniform al trupei The Beatles și al altor grupuri definitorii ale invaziei britanice.

"Am devenit extrem de populari prin faptul că am mers complet împotriva curentului în 1970", a scris Carmen în biografia sa de pe site. "Prog-rock-ul era "în vogă", iar radioul FM l-a strâns la pieptul său. Eu am urât asta. Iubeam Beatles, The Who, The Byrds, The Stones, The Beach Boys și Small Faces. Iubeam trupele care știau să scrie!"

Împreună, trupa a scos hituri precum "I Wanna Be with You" și provocatorul "Go All the Way" - cântat din perspectiva unei femei. Dar nu a durat mult până când au început să se formeze fisuri în grup.

"Criticii ne plăceau, fetele ne plăceau, dar frații lor de 18 ani, cumpărători de albume, spuneau "nu"", a scris Carmen. "Ne-am simțit frustrați și am făcut implozie".

După ce trupa s-a destrămat în 1975, Carmen și-a clădit cariera solo pe baladele de senzație precum "All by Myself" - cântată mai târziu la înălțimi legendare de Celine Dion - și "Hungry Eyes", care a constituit fundalul sonor vaporos pentru o iubire tot mai intensă între Johnny și Baby în "Dirty Dancing".

Un alt hit memorabil al lui Carmen a fost scris pentru o coloană sonoră de film. A co-scris "Almost Paradise", tema de dragoste a filmului "Footloose", care a fost interpretată de Mike Reno și Ann Wilson. Melodia i-a adus singura nominalizare la Grammy, atunci când coloana sonoră a concurat pentru cel mai bun album de muzică originală scrisă pentru un film.

"All by Myself", "Make Me Lose Control" și "Hungry Eyes" au ajuns în top 10 al Billboard's Hot 100 și fiecare a petrecut mai mult de patru luni în acest top. În total, 13 dintre melodiile lui Carmen au avut un loc în clasament.