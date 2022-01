VIDEO - Donald Trump CRITICĂ vaccinarea obligatorie: 'Face cu adevărat rău ţării noastre! Asta ne paralizează puternic economia!'

Donald Trump s-a declarat împotriva oricărei vaccinări obligatorii antcovid, însă recomandă vaccinarea, într-un rar interviu acordat postului public american de radio NPR, căruia i-a pus capăt în mod brusc, reiterându-şi acuzaţiile - nefondate - cu privire la ”trucarea” alegerilor prezidenţiale din 2020, relatează AFP, arată News.ro.

”Vaccinurile, eu recomand să fie făcute, dar eu cred că asta trebuie să fie o alegere indivduală”, a declarat fostul preşedinte republican la NPR, o intervenţie neobişnuită a miliardarului septuagenar, un obişnuit al presei foarte conservatoare.

Donald Trump, care rămâne o figură centrală a dreptei americane, a criticat aprig ideea vaccinării obligatorii, o opţiune apărată de administraţia succesorului său democrat Joe Biden.

”Vaccinarea obligatorie face cu adevărat rău ţării noastre”, a dat el asigurări, la telefon.

”Asta ne paralizează puternic economia”, a apreciat el.

Întrebat despre alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrieb 2020, în care atât el, cât şi tabăra sa au fost înfrânţi, Trump a repetat - fără probe - că au fost nişte ”alegeri trucate”.

Jurnalistul de la NPR Steve Inskeep i-a prezentat atunci probe ale faptului că nu a avut loc vreo fraudă masivă în acest alegeri şi a evocat certificarea rezultatului alegerilor de către aliaţii săi republicani, de exemplu în statul Arizona.

”Numărul buletinelor de vot nu înseamnă nimic! (Problema este) cine a semnat buletinele, de unde veneau buletinele!”, i-a replicat el.

Miliardarul a apreciat că este ”avantajos” să continue să vorbească despre alegerile din 2020, pentru ca alegătorii să-şi facă griji cu privire la eventuale fraude în alegerile de la jumătate de mandat, prevăzute în toamnă, şi în alegerile din 2024.

”Singurul fel ca acest lucru să nu se repete este să se soluţioneze această problemă a alegerilor prezidenţiale trucate din 2020”, a apreciat el.

Interpelat de către jurnalist, Donald Trump şi-a continuat criticile, însă şi-a încheiat în mod abrupt interviul, închizându-i telefonul în nas cu un ”mulţumesc mult Steve, mulţumesc”.

Preşedintele american Joe Biden l-a atacat joi - într-un discurs pe care l-a susţinut în Congres cu ocazia marcării unui an de la asaltul sângeros de la Capitolou, la 6 ianuarie 2021 - pe ”fostul preşedinte perdant”, pe care l-a acuzat de faptul că ”a încercat să împiedice un transfer paşnic al puterii”.

In an interview with NPR, Trump partially blamed Senate Republican leader Mitch McConnell for Sen. Mike Rounds, R-S.D., and other senators feeling as though they can speak out and say — correctly — that Trump lost the election. pic.twitter.com/GGtbU7PHO3