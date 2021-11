VIDEO După CIRCUL de ieri, europarlamentarul Cris Terhes a INTRAT în Parlamentul European FĂRĂ certificat verde

Europarlamentarul PNȚCD Chris Terhes a intrat în Parlamentul European fără certificat verde, deși în instituție accesul a fost interzis celor nevaccinați, netestați sau netrecuți prin boală.

"Am intrat in Parlamentul European fara a arata nimic altceva la intrare in afara legitimatiei. Refuz sa ma supun unei prevederi absurde si tiranice, care incalca drepturile cetatenilor si Tratatul UE", a anunțat Terhes pe Facebook. Ieri, europarlamentarul acuza că nu i se permite accesul, deși condiționarea intrării în PE pe baza certificatului verde este ilegală.

"Tirania europeana e in floare. Azi, 09.11.2021, mie si inca unui coleg europarlamentar ni s-a interzis accesul in Parlamentul European pentru ca nu avem certificat verde. Actiunea este o violare a Tratatului si legislatiei UE, dar asta nu face decat sa ne motiveze si mai mult sa luptam pentru drepturi si libertati. Evident, nu ne lasam!", scria Terhes pe Facebook, ieri.