VIDEO | Elicopterul președintelui Columbiei atacat cu arme de foc

Președintele columbian Iván Duque anunță că toți cei care se aflau împreună cu el în elicopterul care a fost atacat cu arme de foc la granița cu Venezuela sunt bine. Ministrul Apărării Diego Molano, ministrul de Interne Daniel Palacios și guvernatorul statului Norte de Santander, Silvano Serrano se aflau în aparatul de zbor care a fost atacat în regiunea sudică Catatumbo.

„Vreau să transmit cetățenilor că după ce am îndeplinit o îndatorire de serviciu în Sardinata, deplasându-ne spre orașul Cúcuta, elicopterul prezidențial a fost atacat”, transmite președintele într-un comunicat.

Oficialii tocmai se întorceau de la un eveniment intitulat „Pace prin Legalitate”.

Duque spune că modul de echipare și capacitățile elicopterului „au prevenit o catastrofă”.

Colombia's President Ivan Duque helicopter that carrying him and other top officials near the border with Venezuela was hit by small arms fires pic.twitter.com/7u2zcWSd9r