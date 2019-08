VIDEO Eugen Teodorovici a ironizat ultimatumul ALDE: M-a iertat pe mine Biserica și nu poate ALDE?

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a reacționat luni in termeni ironici la ultimatumul transmis de ALDE după rectificarea bugetara. ALDE a transmis in timpul conferintei de presa a lui Teodorovici un comunicat de presa in care spune ca „proiectul de rectificare bugetară adoptat în şedinţa de Guvern de astăzi arată faptul că bugetul de stat pe anul acesta a fost unul construit nerealist” si ca pana pe 20 august premierul Viorica Dancila trebuie sa vina cu o reforma pentru a continua guvernarea. La auzul cerintelor ALDE, Teodorovici a zis:

`Daca am sta cu totii sa comentam ce se intampla zilnic in Romania, inseamna ca ne-am ocupa numai de aceste lucruri. Am adoptat aceasta rectificare, s-au purtat discutii cu colegii din ALDE, s-au inteles lucrurile, am prezentat in sedinta de Guvern o situatie mult mai clara si mai bine elaborata fata de ce spun colegii de la ALDE. Totusi suntem un guvern politic”, a zis el.

Legat de termenul de 20 august impus de ALDE, Teodorovici a replicat: `Perfect'. `Cred ca mai bine face fiecare si vedem daca pe urma suntem gand la gand cu bucurie', a mai zis Teodorovici.

`M-a iertat pe mine Biserica si nu poate ALDE?', a mai zis seful Finantelor, cu referire la faptul ca a propus in trecut impozitarea unor venituri ale BOR.