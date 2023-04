VIDEO - Explozie în centrul Moscovei

Autoritățile au intervenit la fața locului. Din imaginile postate în mediul online pot fi observate mai multe mașini ale salvatorilor. Nu se cunosc momentan date suplimentare cu privire la acest eveniment.

Presa rusă nu a scris până la publicarea acestei știri nimic despre eveniment.

An explosion occured in the center of Moscow near the Civic Chamber of the #Russian Federation. pic.twitter.com/6zc7RQ2zm2