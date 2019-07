VIDEO Explozie uriaşă în centrul Chinei, la o uzină: Totul a fost ras pe o rază de 3 kilometri, sunt zeci de victime

O enormă explozie a avut loc vineri într-o uzină de gazificare, în centrul Chinei, care a spart geamurile pe o rază de trei kilometri, potrivit unei publicaţii de stat, care a anunţat ”numeroşi răniţi”, relatează AFP.

Deflagraţia a avut loc către ora locală 17.45 (12.45, ora României) într-un atelier al uzinei situat în localitatea Yima, în oraşul Sanmenxia, la aproximativ 900 de kilometri sud-vest de Beijing, potrivit agenţiei de presă China Nouă.

Înregistrări video difuzate pe reţele de socializare surprind o enormă ciupercă de fum gri, geamuri sparte la clădiri, moloz pe jos, locuitori cuprinşi de panică şi medici în halat alb lângă răniţi care ţin batiste pline de sânge la cap.

”Incidentul s-a soldat cu un număr de răniţi” şi ”doi dispăruţi”, a anunţat China Nouă, citând autorităţile municipale.

”Operaţiuni de salvare sunt în curs, iar răniţii sunt conduşi la spitale în apropiere”, potrivit agenţiei, informează news.ro.

”Nu ştim, pentru moment, dacă există morţi. O anchetă este în curs în vederea stablirii cauzelor exploziei”, precizează agenţia de presă.

O uzină de gazificare permite, în general, transformarea unor materiale carbomice sau organice în gaz, utilizabil ulterior în vederea producerii electricităţii, unor bare de combustibil sau energiei.

Explozii accidentale au loc cu regularitate în China, în general în sectorul industrial.

În noiembrie, o scurgere de gaze într-o uzină chimică a provocat o explozie soldată cu 23 de morţi la Zhangjiakou, un oraş-gazdă al Jocurilor Olimpice (JO) de Iarnă din 2022, situat la aproximativ 200 de kilometri nord-vest de Beijing.

Însă unul dintre cele mai grave accidente industriale este cel care a avut loc în 2015 la Tianjin (nord) - o explozie uriaşă într-un depozit de produse chimice s-a soldat cu 165 de morţi în acest mate oraş portuar, la aproximativ 120 de kilometri de Beijing.

Instalaţia industrială respectivă stoca aproximativ 700 de tone de cianură de sodiu - extrem de toxică - în mii de tone de alţi compuşi chimic periculoşi.

Fostul primar al oraşului, care a condus Comitetul însărcinat cu gestionarea catastrofei, a fost condamnat în 2017 la 12 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de corupţie.

China: An explosion on Friday hit a gasification plant in Sanmenxia, Henan Province, central China. No casualties have been reported yet https://t.co/43AoW7zPC1 pic.twitter.com/onYz5ptYdj