Video - Familia regală britanică s-a reunit la Castelul Windsor pentru prima slujbă de Paşte de când Charles III este rege

Regele şi regina Camilla au sosit la Capela Sf. George pentru a participa la tradiţionala liturghie de Duminica Paştelui.

Cuplului regal li s-au alăturat prinţul şi prinţesa de Wales, William şi Kate şi cei trei copii ai lor George, Charlotte şi Louis, toţi îmbrăcaţi în albastru. Retras din viaţa publică şi deposedat de funcţiile şi onorurile sale după un scandal sexual, Prinţul Andrew şi-a făcut apariţia alături de sora sa, Prinţesa Anne, informează News.ro.

Au fost prezenţi şi alţi membri ai familiei regale la liturghie: ducele şi ducesa de Edinburgh şi fiul lor, contele de Wessex, precum şi prinţesa Eugenie însărcinată. Singurii absenţi majori de la această întâlnire: Harry şi Meghan, care au plecat în 2020 să locuiască în Statele Unite.

Această duminică de Paşte a fost cu atât mai simbolică pentru familia regală britanică, cu cât a reprezentat prima celebrare a acestei sărbători de la moartea reginei Elizabeth II, în septembrie 2022.

The King, Queen Consort, Prince and Princess of Wales, Prince George, Princess Charlotte, Prince Louis and other senior royals arrive at St George’s Chapel, Windsor #EasterSunday #royal #Windsor ???? ???? pic.twitter.com/N5EBLQv8tN