VIDEO - Fast & Furious 9 s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Lungmegtrajul „Furios şi iute 9/ Fast & Furious 9”, regizat de Justin Lin, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, informează News.ro.

În al doilea weekend de la premieră, filmul cu Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena şi Tyrese Gibson în distribuţie a fost vizionat de 47.357 de spectatori şi a generat încasări de 1.237.010 lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Filmul de acţiune are un buget de producţie de 200 de milioane de dolari, iar la nivel global, a obţinut încasări de peste 500 de milioane de dolari.

Lungmetrajul fantasy de acţiune „Jaful secolului/ Way Down”, regizat de Jaume Balagueró, a debutat pe poziţia a doua, cu 7.662 de spectatori şi încasări de 171.366 de lei.

O comoară va fi adusă la sediul Băncii Spaniei, iar un geniu al ingineriei este hotărât să afle secretele seifului în care va fi depusă. Un jaf este pus la cale, iar echipa are la dispoziţie doar zece zile să îl pregătească şi o oră şi jumătate să acţioneze, în timpul meciului susţinut de naţionala Spaniei în finala Cupei Mondiale.

Filmul horror „Spiral: Următorul capitol Saw/ Spiral: From the Book of Saw”, regizat de Darren Lynn Bousman, cu Chris Rock, Max Minghella şi Samuel L. Jackson în distribuţie, a debutat în box office-ul românesc de weekend cu 6.415 spectatori şi încasări de 140.582 de lei.

La finalul lunii mai, graţie evoluţiei acestuia pe pieţele internaţionale, franciza din care face parte a depăşit, la nivel mondial, pragul de 1 miliard de dolari încasări.

„Raya şi ultimul dragon/ Raya and The Last Dragon”, animaţie Disney realizată pe computer, a coborât două locuri, până pe patru, după ce, în al treilea weekend de la debut, a generat încasări de 138.322 de lei. Numărul spectatorilor nu a fost comunicat de distribuitor.

Filmul spune povestea unei lumi fantastice - Kumandra - unde, în urmă cu mult timp, oamenii şi dragonii trăiau împreună în pace şi armonie. Legătura dintre cele două specii era atât de strânsă, încât atunci când o forţă malefică a ameninţat tărâmul, dragonii s-au sacrificat ca să îi salveze pe oameni.

Thrillerul „Drumul terorii/ The Ice Road”, cu Liam Neeson şi Laurence Fishburne în distribuţie, a debutat pe poziţia a cincea în clasament, după ce a fost vizionat de 6.094 de spectatori şi a generat încasări de 136.701 lei.

După ce o mină de diamante izolată din nordul îngheţat al Canadei s-a surpat, un şofer organizează o misiune de salvare a minerilor, însă apele din zonă reprezintă un pericol chiar mai mare pentru cei implicaţi.

Top 10 este completat de comedia de acţiune „Hitman's Bodyguard 2: Nevasta asasinului”, animaţia „Bigfoot Junior 2”, filmul de aventuri „Spirit neîmblânzit”, filmul de acţiune „Cruella” şi de lungmetrajul horror „Altarul”.