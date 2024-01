VIDEO - Femeie de 90 de ani, scoasă în viață de sub dărâmături la 5 zile după cutremurul din Japonia

Femeia din oraşul Suzu, prefectura Ishikawa, a supravieţuit mai mult de cinci zile după cutremurul cu magnitudinea 7,6 produs luni. Imaginile apărute în mediul online arată salvatori cu cască acoperind vederea din zonă cu plastic. Femeia nu este vizibilă.

La cutremur, şansele de supravieţuire scad după primele 72 de ore.

Alte câteva cazuri dramatice de salvare au fost raportate în ultimele zile, în timp ce soldaţii, pompierii şi alte persoane s-au alăturat eforturilor de căutare a supravieţuitorilor.

Printre cei 126 de morţi se numără şi un băiat de cinci ani care se afla în convalescenţă în urma rănilor suferite după ce în timpul cutremurului s-a vărsat apă clocotită pe el. Starea lui s-a înrăutăţit brusc şi copilul a murit vineri, potrivit prefecturii Ishikawa.

Replicile cutremurului ar putea distruge şi mai multe case şi bloca drumuri esenţiale pentru livrarea ajutoarelor. Oficialii au avertizat că drumurile deja crăpate s-ar putea prăbuşi complet. Acest risc este din ce în ce mai mare, deoarece se aşteaptă ploi şi ninsori peste noapte şi duminică.

Oraşul Wajima a înregistrat cel mai mare număr de decese - 69, urmat de Suzu - 38.

An elderly woman has been rescued tonight, 124 hours after the earthquake occurred in Japan's Ishikawa Prefecture on Monday. She was found trapped in a collapsed house in Suzu City. Her survival is a miracle. This footage is from The Chunichi Shimbun. Watch ↓. ???????? ???? pic.twitter.com/oOUjsqVi7F