VIDEO FENOMENUL internetului românesc, Abi Talent, dă cărțile pe față: 'E ok să fii gay, gras, cu acnee. Știu și ei, știm și noi'

Abi Talent a luat o decizie radicală! Auto-intitulat regele internetului din România, unde deține câteva recorduri greu de egalat, Abi își schimbă numele de scenă în Baby Abi.

Într-un interviu pe contul său de YouTube, Abi a vorbit despre ce i s-a întâmplat la școală la ora de matematică și de ce a decis să abandoneze după numai 8 clase.

”Eu n-am avut dintr-odată bani de hainele alea sau de la părinți. Eu am strâns bani pentru hainele alea, că-mi doream foarte mult și pentru că vedeam în afară cum se poartă lumea și am vrut să mă port și eu la fel.

Ca să înțeleagă lumea și cum m-am lăsat eu de școală. Până să iasă tat din pușcărie, auzeam numai de la profesori: ”Abi, dar tatăl tău e în pușcărie, nu?” De față cu toți colegii mei. Profesorii mă făceau să mă simt în ultimul hal de față cu toți colegii mei: ”Abi, tatăl tău este închis, nu? Dar ce a făcut?” Mă și întrebau! În tot timpul ăsta, la școală, profesorii – oameni maturi de peste 30 de ani – îmi ziceau niște chestii care îmi ajungeau direct în stomac.

Să-ți zic ce mi-a făcut aia (n.r. profesoara) de mate odată, că înnebunești. Aia de mate m-a scos la tablă și n-am știut să rezolv problema aia. Și mi-a zis așa: ”Hai, măi, Alberto, prefă-te că ești în șatră și că bulibașă îți dă ție atât, fratelui atât, fratelui atât și fratelui atât. Prefă-te că bulibașa vă împarte tuturor fraților câte un leu”. Aveam 14 ani. Imaginează-ți că toți colegii mei când au auzit asta, au făcut (n.r și-au pus mâinile la gură). Au fost șocați de ce a putut să zică zdreanța aia.

Vreau să îmi spună lumea că sunt o persoană care poate schimba prin influenţa pe care o are. Am trecut prin multe chestii. Sunt mulţi care sunt singuri. Sunt mulţi care au probleme ori cu banii, ori cu părinţii, ori cu şcoala. Vreau să înţeleagă că nu sunt singuri. Eu încerc să fac nişte schimbări.

De ce să trăiesc într-o lume în care nu e realitatea. De ce să beau, de ce să fumez, să mă droghez? Am avut prea multă ambiţie să nu fiu ca alţii. Banii mei se duc pe imaginea mea. Vreau să transmit tuturor copiilor şi adolescenţilor că ai acnee, am avut şi eu, e ok să fii gras, să fii gay şi să trăieşti viaţa cum vrei tu. Improtant e să te simţi tu bine în pielea ta. Important e să te simţi tu bine.

Vreau să schimb numele din Abi Talent în Baby Abi. Am 86 de mii pe live, eu respect pe toţi, dar consider că sunt cel mai mare. Toată lumea vrea să mă ia exemplu. Vă iubesc, fanii mei!”, a spus Abi Talent, în timpul unui interviu care este pe locul 7, în urcare, în trending-ul de pe YouTube.

