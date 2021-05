VIDEO Filmul 'The Woman in the Window', cu Amy Adams în rolul principal, va avea premiera vineri pe Netflix

A lăsa în urmă fricile şi anxietatea este axa centrală a filmului "The Woman in the Window", mult aşteptatul lungmetraj al realizatorului britanic Joe Wright, cu Amy Adams în rolul principal şi inspirat din best-sellerul scris de A.J. Finn, care va avea premiera vineri 14 mai pe platforma Netflix, după un parcurs presărat de amânări şi de schimbări de ultim moment, relatează EFE.

Câştigătoare a două Globuri de Aur, Amy Adams joacă rolul Annei Fox, o femeie obsedată de trecut care va fi nevoită să lupte împotriva lumii şi cu ea însăşi pentru a-şi recăpăta puterea de a trăi, potrivit agerpres.ro.

Vineri 14 mai, Netflix va oferi abonaţilor săi acest thriller psihologic bazat pe romanul omonim al lui A. J. Finn, pe care Tracy Letts l-a adaptat pentru ecran şi care este regizat de Joe Wright, cunoscut pentru a fi realizat filmele "Pride & Prejudice" şi "Atonement".

Produs de Fox 2000, filmul se lansează un şi jumătate mai târziu decât era prevăzut, având în vedere că premiera era preconizată pentru octombrie 2019, însă după o primă vizionare cu public s-a decis să se facă unele schimbări şi să se filmeze noi scene.

Premiera a fost astfel amânată pentru 2020, însă a venit pandemia de coronavirus cu închiderea cinematografelor iar filmul a rămas blocat până când platforma Netflix a decis să cumpere drepturile.

Cu primul său roman, A.J. Finn - pseudonimul editorului Dan Mallory - a devenit un fenomen mondial. În urmă cu trei ani, la o întâlnire cu presa la Barcelona, autorul a mărturisit că a scris "The Woman in the Window" după ce a fost diagnosticat cu tulburare bipolară, după ce timp de mulţi ani se tratase fără succes de depresie. El a fost inspirat de propriul obicei de a-şi urmări vecinii prin fereastra micului său apartament din New York, în timp ce televizorul era pornit.

Este şi scena pe care se desfăşoară filmul, o casă enormă din Manhattan, cu o scară lungă în spirală, unde psihoterapeuta pentru copii Anna Fox se izolează din cauza propriilor frici şi agorafobiei, dependentă de medicamente pe care nu ezită să le amestece cu alcoolul.

Lipită de fereastră, ea îşi petrece zilele consumând sticle de vin una după alta, urmărindu-şi vecinii mutaţi vizavi cu care leagă o relaţie specială. Într-o zi, este martora unei crime brutale şi atunci începe pentru ea unul dintre cele mai negre coşmaruri, în care nimic nu este ceea ce pare şi din care trebuie să se smulgă sau să dispară.

Alături de Amy Adams, din distribuţia filmului mai fac parte Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts şi Jennifer Jason Leigh.