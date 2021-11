VIDEO - Firea, despre educația sexuală în școli: Cu acordul părinților și de la o anumită vârstă

Candidatul propus de PSD la Ministerul Familiei, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, că este de acord ca elevii să beneficieze de educatie sexuala, insa cu acordul parintilor si doar de la o anumita varsta.

„Sustin cu tarie, am si eu copii de 6 ani, 9 ani si 25 de ani, ca toti copii sa beneficieze de educatie sanitara care sa cuprinda si notiuni care sa se refere la sexualitate, dar sa fie realizata de medici, psihologi, si cu aportul familiei, este foarte important. Nu am inteles de ce s-a insistat ca elevii sa poata beneficia de aceste informatii fara ca parintii sa stie de ele. Nu cred ca un parinte responsabil poate fi impotriva. Si e esential la ce varsta se realizeaza acesta educatie. Sunt de acord sa gasim cele mai bune formule astfel incat sa avem cat mai putine mame minore in Romania dar fara a afecta in vreun fel la nivel emotional copilaria”, a afirmat Firea.