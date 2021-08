Video Florin Cîțu a dat DETALII despre dosarul din SUA: 'Am consumat bere, am fost la cursuri de reeducare'

Premierul Florin Cîțu a vorbit, sâmbătă, într-o declarație de presă de la Palatul Victoria, despre ce s-a întâmplat în SUA, când a fost prins beat la volan.

"Fusese ziua colegului de cameră. Am băiut îndeajuns încât să nu depășesc limita legală. Am consumat bere. Nu pot să duc 7-8 beri. Am recunoscut că am consumat băuturi alcoolice. Am stat până s-au terminat toate procedurile. Nu au fost 48 de ore în penitenciar și am plătit tot ce trebuia. A trebuia să-mi vând mașina și m-am și împrumutat.

Ceea ce noi considerăm penal în România, acolo este delict. Acolo există diferențieri. Mi-am reînnoit viza în 2009.

În statul Iowa, mergi la niște cursuri unde sunt prezentate. Sunt cursuri de reeducare.

Am luat și de la bancă bani pentru a plăti tot ce a ținut de acest incident.

PNL va avea la conducere un om care a lucrat și în sectorul privat, care a făcut studii în SUA. Niciodată nu am dezamăgit", a spus Florin Cîțu.