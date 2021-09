VIDEO | Florin Cîțu anunță EXECUȚIILE: În această seară vor fi demiși toți secretarii de stat USR PLUS

Premierul Florin Cîțu a anunțat că, miercuri seara, va semna demiterile tuturor secretarilor de stat USR PLUS. Acesta și-a motivat gestul prin neîncrederea în oamenii care negociază cu PSD și AUR.

„Eu nu vreau să ajungem la momentul în care USR, alături de AUR și de PSD, vine la vot la o moțiune împotriva PNL. După aceea discutăm altfel. Oamenii sunt acolo... Bine, fără secretarii de stat. Eu vă spun care e frica mea. În momentul în care ai negociat cu AUR și cu PSD nu pot să am secretari de stat în ministere, pentru că eu nu știu ce interese vor reprezenta acolo, ale AUR, ale PSD”, a declarat Cîțu la Digi 24.

Întrebat când îi va demite pe oamenii USR PLUS, Cîțu a răspuns: „În această seară. Nu poți să fii alături de PSD și de AUR și să crezi că ești și într-un minister unde poți să influențezi negativ activitatea oamenilor.”

USR PLUS are 26 de secretari de stat. Potrivit unor surse politice, în ședința de guvern de joi ar putea fi demiși și cei 14 prefecți ai USR PLUS, alături de cei 28 de subprefecți.