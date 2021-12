VIDEO - Florin Cîțu, atac împotriva lui Nicolae Ciucă: 'Au fost găsite resurse pentru toate măsurile PSD, dar pentru cele din PNL nu'

Florin Cîțu, președintele PNL și al Senatului, se arată deranjat de faptul că premierul propus de PNL Nicolae Ciucă nu se luptă suficient pentru măsurile negociate de liberali în alianța cu PSD.

„Nu o să am o răfuială cu Nicolae Ciucă. O să explice în fața colegilor. Poate are o explicație (n. r.: referitor la procentul alocat pentru investiții). Au fost găsite resuse pentu toate măsurile PSD, dar pentru cele de la PNL nu! Am trecut de la a face din antreprenor un erou un infractor.

Dacă o să permitem derapaje costul o să fie prea mare pentru toată România.

Nu cred că a fost păcălit Nicolae Ciucă. Dar așa cum am spus de fiecare dată există riscuri atunci când te grăbești cu bugetul pe umătorul an”, a spus Cîțu, la Digi24.

