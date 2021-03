VIDEO Florin Cîțu, despre scandalul datelor despre vaccinare și gafa cu parolele MApN: Fac deliciul presei una-două zile, nu sunt lucruri semnificative

Premierul Florin Cîțu a catalogat joi la Digi24 o serie de incidente recente ca fiind „nesemnificative” și a indicat că ceea ce contează este că lucrurile importante se întâmplă.

Despre datele despre vaccinare publicate de Ministerul Sănătății: „Cred ca a fost amplificat in presa, nu a fost scandal. Pe mine m-a surprins putin interpretarea pe alocuri negativa a acelor date. Atunci cand ne-am uitat la situatia efectiva am vazut ca nu era un sistem, erau cazuri izolate si in orice tara orice sistem are o problema. Cred ca a fost amplificata prea mult situatia. Suntem o coalitie la inceput, inca lucrurile... Am vazut in acele date ca nu a fost un sistem creat sa-i vaccineze pe altii. Daca au fost unele probleme inteleg ca s-au luat decizii unde au fost cazuri descoperite.

Despre poza cu parole din MApN: „Greseli, se intampla tot timpul. Nu sunt lucruri semnificative. Dvs semnalati niste lucruri minore. Noi trebuie sa trecem prin pandemie cu oameni sanatosi si economia intacta. Eu stiu ca aceste elemente fac deliciul presei 1-2 zile dar cand tragem linie vedem ca Romania are printre cele mai relaxate masuri, am avut printre cele mai mari cresteri economice, avem rata inflatiei scazuta, rata somajului scade in criza. Sunt lucruri importante pe care le facem in aceasta perioada.