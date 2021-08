VIDEO Florin Cîţu îi lasă cu mâna întinsă pe profesori și le spune că nu le mărește salariile: 'Nu în acest an'

Premierul Florin Cîţu afirmă că majorarea salariilor cadrelor didactice, care fusese iniţial programată pentru luna septembrie 2020.

"Nu în acest an. Anul acesta, am spus foarte clar la începutul anului că sunt îngheţate salariile din sectorul public – au avut o dinamică foarte mare în ultima perioadă – şi am arătat dinamica anvelopei salariale în sectorul public pentru anii următori până în 2024. Veniturile în economie şi venitul mediu net în economie a crescut cu 7,4% parcă, ultima cifră”, a afirmat Florin Cîţu, joi seară, într-o emisiune la TVR, răspunzând unei întrebări legate de creşterea salariilor profesorilor, prevăzută pentru septembrie anul trecut.

