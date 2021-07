VIDEO Florin Cîțu ÎL TAXEAZĂ pe Nicușor Dan: 'Sunt nedumerit că nu a intrat în PNL. Această coaliție decontează dacă primarul nu-și face treaba'

Premierul Florin Cîțu a vorbit, marți seară, la Digi 24, despre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, care încă nu a intrat în PNL, partidul care l-a susținut în câștigarea alegerilor din București.

"Sunt nedumerit că nu a intrat în PNL. Existau foarte mult variante. Să fii membru al PNL este o mândrie. Vom fi cel mai mare partid politic din România.

Am mai vorbit cu el, l-am întrebat de ce nu a intrat. Am vorbit despre rectificarea bugetară. Vreau să am o discuție cu primarul general înainte să ies public să vorbesc despre execuția bugetară.

Merg pe stradă și mă întreabă de ce nu e tăiată iarbă, de ce nu se ridică gunoiul. Și atunci le spun că voi transmite primarului general. Această coaliție decontează dacă primarul nu-și face treaba.

E important să ținem aceste dicuții, despre ceea ce se întâmplă cu consilierii PNL, între noi.Dacă dialogul se face prin presă, când vrei să găsești soluții e mai complicat", a spus Florin Cîțu.