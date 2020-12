VIDEO Florin Cîțu, iritat de jurnaliști: Văd că în seara asta toată lumea vorbește de alocații și pensii, dar nimeni nu se întreabă ce facem cu investițiile

Premierul Florin Cîțu și-a exprimat miercuri, în conferința de presă de la Guvern, nemulțumirea legată de faptul că jurnaliștii îl întrebau de creșterile de salarii și pensii dar nu și despre investiții.

„Lipsesc 7% din PIB. Trebuie sa ii luam de undeva, nu? Asta e deficitul pe care il estimam noi. Ca de fiecare data, trebuie sa finantam de undeva acest deficit. Avem aceasta constrangere cu care toata coalitia a fost de acord, defici de 7% anul viitor. Vom vedea cum construim bugetul in asa fel incat sa avem si cresterei pentru alocatii si cresteri pentru pensii, dar sa avem si bani pentru investitii, pentru ca eu vad ca in seara asta toata lumea vorbeste de alocatii si de pensii, dar nimeni nu se intreaba ce facem cu investitiile, si investitiile in 2020 au fost cele care au tinut economia, sunt cele care garanteaza ca si in 2021 vom avea crestere economica”, a declarat Florin Cîțu.