VIDEO Florin Cîţu spune că s-a înscris în 1990 în PNL, când era în clasa a XII-a, iar apoi a plecat din țară și a reluat legătura în 2016

Premierul Florin Cîţu a afirmat, vineri, cu ocazia alegerilor în cadrul organizaţiei judeţene PNL Vâlcea că, în politică, competiţia trebuie să aducă la conducerea unui partid cei mai buni oameni.

“În politică, competiţia ar trebui să aducă ca cei mai buni oameni să conducă un partid politic. Acel om şi acei oameni să îşi asume nişte obiective şi dacă şi le ating, să meargă mai departe, dar dacă nu le ating, să aibă tăria să facă un pas în lateral sau în spate să lase pe alţii care vin şi pot să facă aceste lucruri. Despre asta este vorba în viaţă şi în competiţie şi asta facem şi noi aici”, a declarat Florin Cîţu.

El a precizat că acest lucru îi pregăteşte pe liberali cu lupta cu PSD, “această competiţie trebuie să ne întărească de aceea îi alegem pe cei mai buni”.

Florin Cîţu a mai povestit că, în 1990, când era clasa a XII-a, s-a înscris în PNL alături de mai mulţi prieteni, precizând că ulterior a plecat din ţară şi că a “reînnoit povestea” cu PNL, în 2016, la Bucureşti.

”În sfârșit, vorbesc acasă. După un turneu prin România am ajuns acasă și am să vă spun o poveste pe care nu am mai spus-o, dar o știu prietenii mei apropiați. În '90 eram în clasa a 12-a și, nu știu câți dintre dvs știți unde era sediul PNL în '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum... O căsuță mică, cu afișe cu Radu Câmpeanu, înainte de alegeri... Și în 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoară de engleză, am fost și ne-am înscris în Partidul Național Liberal. În 90, cred că era februarie-martie, înainte de alegeri. Deci atunci a început povestea mea cu Partidul Național Liberal. După ceea am plecat din țară și am reînnoit povestea în 2016, la București.”, a povestit Cîțu.

"De fiecare dată când am intrat într-o competiţie, am câştigat-o. Pe 25 septembrie, votaţi bine şi vom guverna România cel puţin 8 ani de zile", le-a transmis Cîţu delegaţilor aflaţi în sală.

El a arătat că această competiţie trebuie să întărească partidul, iar formaţiunea să fie reprezentată la vârf de cei mai buni.

"De fapt, această competiţie trebuie să ne întărească. De aceea îi alegem pe cei mai buni, ca de la vârf începând să fim cei mai buni pentru că în luptă suntem cu cei de la PSD. Şi lupta nu e uşoară. (...) Acesta ar trebui să fie, de fapt, obiectivul pentru 2024 - şi primăria municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Judeţean. Şi aş vrea ca acest obiectiv să ni-l asumăm cu toţii, în toată ţara, nu doar la Râmnicu Vâlcea, să luăm toate primăriile de municipiu şi toate consiliile judeţene. Asta înseamnă să vrei să câştigi", a spus Cîţu în discursul său.

Totodată, el a arătat că zona Olteniei, care a fost "vitregită" de resurse în ultimii ani, va beneficia de fonduri care vor fi folosite "cu cap".

"Resursele vor veni, dar noi le vom folosi cu cap, pentru că asta facem noi ca liberali. Nu aruncăm resurse peste tot doar ca să dăm bani să se vadă că am dat. Nu! Vrem să vedem şi rezultate şi asta vrem să le arătăm oamenilor în 2024, că banii i-am folosit cu folos", a mai spus premierul.