VIDEO - Florin Cîțu vrea să introducă mandat de maxim 6 ani pentru unele funcții de conducere din administrația locală și centrală

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, la Digi24, că va propune coaliției de guvernare să se introducă un mandat de maxim 6 cu evaluare dupa 3 ani pentru unele functii de conducere din administratia locala si centrala.

„Trebuie sa ne uitam si sa intram in interiorul legii salarizarii unitare. Si acolo vor fi mai multe lucruri care se vor modifica. Voi propune luni in coalitie ca in administratia publica locala si centrala anumite functii de conducere, precum director general, secretar general, secretar general adjunct sa fie pe mandat, mandat de maxim 6 ani, la 3 ani de zile cu reinnoire a mandatului si evaluare, ca in toate tarile dezvoltate in administratie. Trebuie sa incepem sa avem o administratie publica responabila. Mai mult, vreau o rotatie, dupa doua mandate trebuie sa te muti in alt departament. Trebuie sa avem un corp de functionari publici performanti”, a declarat Florin Cîțu.