Video + Foto - O navă de cercetare s-a răsturnat din cauza vântului puternic, la Edinburgh: 25 de persoane au fost rănite

Imagini ale televiziunilor britanice arată nava de cercetare The Petrel răsturnată la 45 de grade.

"Serviciile de urgenţă intervin la un incident major la docurile din Leith - o navă a fost dislocată de pe suportul său de rafale de vânt violente", a anunţat consilierul municipal Adam McVey.

Serviciile de urgenţă scoţiene au anunţat la rândul lor că 25 de persoane au fost rănite.

Tabloidul The Sun a informat despre persoane date dispărute.

"Este terifiant pentru cei care sunt la bord, gândurile mele se îndreaptă spre cei care au fost răniţi şi sper că toată lumea se va restabili repede", a adăugat McVey, recomandând localnicilor să evite zona.

Potrivit serviciilor de salvare scoţiene, cinci ambulanţe, o ambulanţă aeriană şi trei echipe de traumatologie au fost trimise la locul accidentului în jurul orei 08:30.

Pompierii şi poliţia au anunţat de asemenea că s-au deplasat la faţa locului.

Nava, cumpărată şi echipată de cofondatorul Microsoft, Paul Allen (în prezent decedat), se află într-un doc uscat din portul oraşului Edinburgh, loc amenajat ce permite aducerea pe uscat a navelor, informează Agerpres.

A huge boat's on the verge of capsizing at Leith Dry Docks. Police are on the scene and asking people to avoid the area. @LBCNews | @LBC Image Credit: @Tomafc83 pic.twitter.com/rEin3Ess2U

Witnesses described the RV Petrel, a research ship belonging to the estate of Paul Allen, the late philanthropist and co-founder of Microsoft, as listing at a 45-degree angle. The vessel is deployed to survey shipwrecks pic.twitter.com/Oy7koujoUi