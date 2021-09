VIDEO Furtuna Olaf s-a transformat în uragan şi atinge coasta mexicană

Furtuna Olaf s-a intensificat, a devenit uragan de categoria 2, în noaptea de joi spre vineri, şi a atins o zonă de coastă în apropiere de San José del Cabo, în statul Baja California Sur, în nord-vestul Mexicului, unde se află staţiunea balneară populară Los Cabos, a anunţat Centrul naţional american al Uraganelor (NHC), relatează AFP.

”Olaf a atins uscatul în apropiere de San José del Cabo”, a anunţat în ultimul raport NHC, potrivit news.ro.

Ciclonul se afla vineri, la ora 3.20 GMT (6.20, ora României) la 40 de kilometri în largul Cabo San Lucas şi la 135 de kilometri de La Paz, în Baja California Sur (nord-vest), preciza NHC.

El se deplasa către nord-vest cu o viteză de 19 km/h şi prezenta rafale de vânt de până la 155 de km/h, ceea ce-l clasează drept un uragan de categoria 2 pe scala Saffir-Simpson, de cinci trepte.

Straturi de nori ”provoacă ploi torenţiale punctuale în Baja California Sur”, a avertizat, la rândul său, Serviciul Meteorologic Naţional mexican (SMN).

Protecţia Civilă a statului a anunţat închiderea navigaţiei în porturi în staţiunile balneare Cabo San Lucas şi San José del Cabo.

În total, 23 de zboruri au fost suspendate pe aeroportul Los Cabos, iar unul pe aeroportul din La Paz.

Mexicul este sensibil, din cauza poziţiei sale geografice, la impactul uraganelor.

La sfârşitul lui august, uraganul Nora a atins uscatul în statul mexican Jalisco, la Oceanul Pacific, şi s-a soldat cu un mort şi un dispărut.

În aceeaşi lună, uraganul Grace, de categoria 3, a atins uscatul la Veracruz, în estul Mexicului, şi s-a soldat cu cel puţin 11 morţi în acest stat şi în statul Puebla, în centrul ţării.

Hurricane Olaf made landfall near a resort area of Mexico's Baja California Sur on Thursday night, bringing 100 mph winds. pic.twitter.com/OvubNBoGQv