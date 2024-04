VIDEO – Furtună politică la Budapesta: i se cere demisia lui Viktor Orban / Maghiarii au luat cu asalt străzile

Protestatarii s-au deplasat în marş către parlament, pe fondul temperaturilor de primavară neobişnuit de ridicate, unii dintre ei scandând "Nu ne este frică" şi "Orbán, demisionează!".

Mulţi dintre demonstranţi au îmbrăcat culorile roşu-alb-verde ale drapelului naţional sau au fluturat drapelul ungar - simboluri pe care partidul lui Orbán le-a folosit ca fiind ale sale proprii, în ultimele două decenii. "Acestea sunt culorile naţionale ale Ungariei, nu ale guvernului", a declarat Lejla, de 24 de ani, care a venit la Budapesta din Sopron - un oraş de la graniţa de vest a ţării.

Marşul a fost condus de Péter Magyar, de 43 de ani, care a fost căsătorit cu fostul ministru de justiţie al lui Orbán, Judith Varga şi care intenţionează să îşi lanseze propriul partid. Trei protestatari intervievaţi de Reuters au declarat că Magyar li se pare interesant pentru că a fost apropiat de guvernul Orbán şi are cunoştinţe din interior despre cum funcţionează acesta. "Ştiam că există corupţie, însă el ne-a confirmat", a declarat Zsuzsanna Szigeti, un lucrător medical de 46 de ani, care purta drapelul Ungariei, iar acesta îi acoperea întregul corp. Ea a spus că este îngrijorată în legătură cu sistemul de educaţie şi cel de sănătate şi din cauza corupţiei. "Cred că va exista o schimbare", a spus ea.

Péter Magyar a devenit cunoscut în februarie, când a făcut afirmaţii incendiare în legătură cu mecanismele interioare ale guvernului. El l-a acuzat pe Antal Rogán, ministrul care conduce biroul lui Orbán, de administrarea unei maşinării centralizate de propagandă.

De asemenea, el a făcut publică o înregistrare cu fosta sa soţie, în care Varga detalia o tentativă a unui consilier de rang înalt al cabinetului lui Orbán de a interveni într-un dosar de corupţie. Declaraţiile sunt anchetate în prezent de procurori.

Dosarul survine într-un moment sensibil politic pentru Orbán, înainte de alegerile parlamentare din iunie şi are loc după un scandal de abuz sexual ce a dus la demisia a doi dintre aliaţii săi politici cheie - fosta preşedintă a ţării şi Varga - în februarie. Potrivit datelor institutului de sondare publică Median, publicate de săptămânalul de informare HVG, la jumătatea lunii martie, 68% dintre alegători auziseră de Péter Magyar înainte de intrarea acestuia în sfera politică, iar 13% dintre aceştia au spus că ar putea susţine partidul său.

