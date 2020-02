VIDEO Gabriela Firea are vești proaste pentru PNL: 'Indiferent de numărul de zile de vot - trei, patru, cinci, nouă - voi fi candidat'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sâmbătă că va candida pentru un nou mandat, indiferent de numărul tururilor de scrutin de la următoarele alegeri locale.

Întrebată dacă va rămâne candidatul PSD pentru Primăria Capitalei în cazul în care localele se vor desfăşura în două tururi, Firea a răspuns: "Indiferent de numărul de zile de vot, trei - patru - cinci - nouă, voi fi candidat, pentru că nu vreau să fug. Nu am motive să fug, nu îmi este ruşine cu activitatea mea, pentru că vreau să închei ceea ce am început şi vreau să deschid alte proiecte în mandatul următor".

Ea a explicat că s-a decis să continue înainte de discuţia privind numărul tururilor de scrutin.

"Conducerea PSD la nivel naţional, conducerea PSD Bucureşti, dar cred că cel mai important hotărârea mea este de a candida pentru un nou mandat la Primăria Generală a Capitalei şi am făcut această declaraţie în urma consultării cu colegii şi cu familia înainte de a se afla câte tururi - trei, patru, nouă - de scrutin vor fi. Prin urmare nu pot să dau înapoi doar pentru faptul că din cauza motivaţiei evidente oamenii nu sunt atât de valoroşi pe cât s-au prezentat şi mă refer la cei de PNL. Încearcă alte subterfugii politice în ideea că vor câştiga pe această variantă, nu prin programe şi prin competenţă. Indiferent de numărul de zile de vot - trei, patru, cinci, nouă - voi fi candidat pentru că nu vreau să fug. Nu am motive să fug, nu îmi este ruşine cu activitatea mea, pentru că vreau să închei ceea ce am început şi vreau să deschid alte proiecte în mandatul următor", a adăugat Firea sâmbătă, după întâlnirea conducerii PSD cu preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii municipiilor de reşedinţă social-democraţi.

