VIDEO - Gabriela Firea, atac dur la PNL în CGMB: Ce blestem pe București să fie nenorocit de primari de dreapta

Proiectul de hotărâre privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, având în vedere obligaţiile Primăriei Capitalei către Maria şi Costică Constanda, a fost respins, joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București, fiind al 5-a încercare nereușită de deblocare a situației. Primăria Capitalei este executată silit în acest caz.

Citește și: 'Jo napot kivanok, PNL! Facem pariu?' - Pronosticul lui Victor Ponta pentru moțiunea de cenzură .

Primarul Capitalei a spus că orașul a fost „nenorocit” de Adriean Videanu și Traian Băsescu.

„As fi vrut sa fiu mai rezervata la acest punct, sa las tehnicienii sa raspunda dar avand in vedere luarile dumneavoastra de cuvant anterioare pur si simplu nu pot sa las aceste elucubratii fara un raspuns, ce blestem pe orasul acesta sa fie nenorocit de primari de dreapta, PDL si PNL, multi dintre ei, dupa care plangeti acum ca nu va iese la socoteala procentul si vreti in continuare, probabil sa ramana bucurestenii si fara Cismigiu si fara Herastrau, nu numai fara Bordei si fara Cartierul Francez, deci ce blestem pe orasul asta, culmea, tot consilierii generali de dreapta ne intreaba pe noi ce au facut colegii lor de dreapta, niste ani in spate 16-17 ani.

Eu o sa va dau numarul de telefon al ambilor primari de dreapta, repet, dupa care plangeti si vi doriti, ii implorati sa va ajute in campanie fiindca altfel nu puteti, nu puteti sa castigati nimic fiindca ati votat 4 ani de zile numai impotriva bucurestenilor si ati blocat toate proiectele si acum dumneavoastra veniti in fata cetatenilor sa va pretindeti interesati de soarta Bucurestiului, de buget.

Nu sunteti interesati de nimic decat sa umpleti pusculitele firmelor capusa ale PNL asa cum ati facut la guvernare si asa cum ati facut si acum in care inclusiv o institutie a statului spune ca PNL-ul fura la guvernare iar USR-ul nu se delimiteaza , inseamna ca ii place furtul de la guvernare”, a declarat primarul Capitalei, după vot.

Decizia CGMB vine după ce, vinerea trecută, Primăria Capitalei preciza că a fost informată de către Trezorerie despre depunerea unui dosar de executare, creditor fiind Costică Constanda. Ulterior, primarul general, Gabriela Firea, anunţa că va supune din nou aprobării Consiliului General al Capitalei, în următoarea şedinţă, un proiect de hotărâre care să remedieze această problemă.

Ea menţiona şi că ia în calcul şi contractarea unui împrumut în vederea achitării eşalonate a datoriei către omul de afaceri Costică Constanda, dar că un astfel de demers necesită aprobarea Ministerului Finanţelor Publice.

Potrivit proiectului care urmează să fie dezbătut în şedinţa din 13 august, se însuşeşte raportul de evaluare din 31 iulie, întocmit de către Mapps Master Appraisal – Business Valuation, realizat pentru două parcele de teren cu suprafeţele de 11.280 mp şi 3.695 mp împreună cu cele opt construcţii edificate pe acestea, de pe Şoseaua Nordului, nr. 140 B. Conform raportului anexat, evaluatorul a estimat că valoarea de piaţă a imobilelor respective este de 109.669.579 lei (22.689.475 euro).

Totodată, va fi supusă aprobării darea în plată a imobilelor respective, ca modalitate de executare silită parţială a titlurilor executorii reprezentate de decizia civilă nr. 832A/11.07.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 1309/5.07.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi decizia civilă nr. 1146/21.06.2007 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Darea în plată a imobilelor ar urma să se aprobe sub condiţia încetării de către creditori, până la 31 decembrie 2020, a oricăror acte de executare silită făcute în baza titlurilor executorii.

Pe 4 august, proiectul privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, având în vedere obligaţiile către Maria şi Costică Constanda, a fost respins pentru a patra oară de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

S-au înregistrat 26 de voturi „pentru” şi zece abţineri, însă pentru a fi adoptat proiectul era nevoie de votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul total (51) al consilierilor municipali în funcţie. CGMB a mai respins proiectul pe 15, 29 şi 30 iulie.

Pe 7 august, Primăria Municipiului Bucureşti a fost informată de către Trezorerie despre depunerea unui dosar de executare, creditor fiind Costică Constanda. Primarul general, Gabriela Firea, preciza că PMB trebuie să-i returneze lui Costică Constanda 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei.

„În acest moment, conturile Primăriei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importanţă majoră pentru dezvoltarea Bucureştiului sunt puse în pericol. Mă refer aici la obiective de investiţii precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situaţie dificilă pentru Bucureşti, trebuie să punem în aplicare o sentinţă definitivă şi irevocabilă a instanţei, pronunţată în anul 2019, după procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie să plătim. Municipiul Bucureşti trebuie să-i returneze lui Costică Constanda 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei”, a precizat Gabriela Firea.