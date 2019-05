VIDEO Gabriela Firea explică de ce a vrut REVOLUȚIE împotriva lui Liviu Dragnea: 'M-am simțit abandonată, cred că lucrurile se vor rezolva'

Gabriela Firea a explicat, marți seara, la România TV, de ce i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, pornind o adevărată revoluție în partid. Firea a fost lăsată fără funcțiile pe care le avea în PSD, dar după 8 luni, între cei doi lideri s-a instaurat pacea.

”E o cooperare instituțională, o colaborare între două persoane. Noi suntem, în statistici, 2,2 milioane de locuitori, dar în realitate suntem 4 milioane. Această dispută care a avut loc e pentru că eu m-am simțit lăsată singură să rezolv problemele legate de trafic, investițiile pentru poduri, pasaje, supra-lărgiri, cu RADET, ELCEN. Eu m-am simțit abandonată, am avut acele ieșiri, s-a considerat că am alte planuri politice, dar după 8 luni au văzut că eu nu făceam nimic decât să lupt pentru București. M-am întâlnit cu Eugen Teodorovici, cu domnul Suciu, cu Darius Vâlcov, cu domnul Cuc, cu domnul CNAIR, cu șeful de la metrou, a participat și domnul Dragnea. Am resuscitat totul și sunt convinsă că lucrurile vor intra într-un firesc. A fost un strigăt de disperare că nu pot să fac ceva pentru București, nu că plec la alt partid sau că vreau să candidez la prezidențiale.

Nu iau în calcul că am fost trasă pe sfoară, cred că lucrurile se vor rezolva, de data aceasta. Un Guvern al unei țări nu are cum să ignore cetățenii unei capitale. Este cel mai mic buget raportat la numărul de locuitori. PNL și USR au blocat totul, fie nu participă la vot, fie se opun, ies pe holuri.

Nu vreau să atac foștii primari, dar nimeni nu s-a așteptat la o explozie a populației, a numărului de oameni care vin să muncească în București.”, a precizat Gabriela Firea.

