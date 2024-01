Video - SUA au izbucnit după ce Gardienii Revoluției din Iran au atacat Cartierul general de spionaj al Israelului

Ţinta vizată în Irak se afla într-un cartier rezidenţial, în apropierea Consulatului american, iar atacul s-a soldat cu cel puţin patru morţi, inclusiv un important om de afaceri, relatează Reuters.

Loviturile au loc pe fondul îngrijorărilor legate de escaladarea conflictului care s-a extins în Orientul Mijlociu de când a început războiul dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, la 7 octombrie, aliaţii Iranului intrând de asemenea în luptă din Liban, Siria, Irak şi Yemen.

"Ca răspuns la recentele atrocităţi ale regimului sionist, care au provocat uciderea unor comandanţi ai Gărzilor şi ai Axei Rezistenţei, unul dintre principalele sedii de spionaj ale Mossad (serviciul israelian de spionaj extern - n.r.) din regiunea Kurdistan din Irak a fost distrus cu rachete balistice", au anunţat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat.

Iranul promisese răzbunare pentru uciderea a trei membri ai Gărzilor Revoluţiei, în Siria, luna trecută, inclusiv a unui comandant de rang înalt, care serveau drept consilieri militari acolo.

De la incursiunea din 7 octombrie a luptătorilor Hamas pe teritoriul israelian şi campaniile de bombardamente israeliene care au urmat în Gaza şi Liban, peste 130 de luptători ai Hezbollahului din Liban, susţinut de Iran, au fost ucişi în ostilităţi.

"Asigurăm naţiunea noastră că operaţiunile ofensive ale Gărzilor vor continua până la răzbunarea ultimelor picături de sânge ale martirilor", se arată în declaraţia trupelor de elită ale regimului iranian.

Pe lângă loviturile efectuate la nord-est de capitala Kurdistanului, Erbil, într-o zonă rezidenţială din apropierea Consulatului american, Gărzile au declarat că "au tras o serie de rachete balistice în Siria şi i-au distrus pe autorii operaţiunilor teroriste" din Iran, inclusiv militanţi ai Statului Islamic.

SUA CONDAMNĂ ATACUL "NECHIBZUIT" DE LA ERBIL

Departamentul de Stat al SUA a condamnat atacurile din apropierea Consulatului american de la Erbil, calificându-le drept "nesăbuite", dar oficialii au declarat că nicio instalaţie americană nu a fost vizată şi că nu există victime americane. "Am urmărit rachetele, care au avut impact în nordul Irakului şi în nordul Siriei. Nu a fost vizat niciun membru al personalului sau vreo instalaţie americană", a declarat Adrienne Watson, purtătoare de cuvânt a Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă. "Vom continua să evaluăm situaţia, dar indiciile iniţiale arată că a fost vorba de un set de lovituri nesăbuite şi imprecise", a mai spus ea, adăugând: "Statele Unite susţin suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Irakului". La începutul acestei luni, organizaţia teroristă Stat Islamic a revendicat responsabilitatea pentru două explozii în oraşul Kerman, din sud-estul Iranului, care au ucis aproape 100 de persoane şi au rănit zeci de oameni la o comemorare a comandantului iranian Qassem Soleimani, ucis în 2020.

Iranul, care susţine Hamas în războiul său cu Israelul, acuză Statele Unite că sprijină ceea ce numeşte crimele israeliene în Gaza. Statele Unite au declarat că sprijină Israelul în campania sa, dar şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la numărul mare de civili palestinieni ucişi.

"CRIMĂ ÎMPOTRIVA POPORULUI KURD"

Într-un comunicat transmis de biroul său, premierul kurd Masour Barzani a condamnat atacul de la Erbil ca fiind o "crimă împotriva poporului kurd". Cel puţin patru civili au fost ucişi şi şase au fost răniţi în loviturile asupra Erbilului, a anunţat Consiliul de Securitate al guvernului din Kurdistan, care a calificat atacul drept o "crimă". Omul de afaceri kurd multimilionar Peshraw Dizayee şi mai mulţi membri ai familiei sale se numără printre morţi. Ei au fost ucişi când cel puţin o rachetă s-a prăbuşit peste casa lor, au declarat surse medicale şi de securitate irakiene. Dizayee, care era un apropiat al clanului Barzani, aflat la putere, deţinea afaceri cu proiecte imobiliare importante în Kurdistan.

