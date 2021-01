VIDEO - George Simion: Am luat foc după conferința lui Voiculescu. Vlad, mâine la 12.00 sunt la tine, fără megafon. Să te pregătești!

Președintele AUR, George Simion, a anunțat sâmbătă seara că duminică la ora 12.00 se va prezenta la Ministerul Sănătății alături de o delegație de parlamentari ai partidului pentru a discuta cu Vlad Voiculescu „fără megafon”. Declarația vine după ce AUR a organizat un protest la minister, iar Voiculescu a spus că el manifestația în care i s-a cerut demisia este un demers politic, dar că discută cu orice cu condiția să nu vină cu megafoane.

„In seara asta am luat foc pentru ca ministrul a spus ca asteapta protestatarii si ca asteapta doleantele si apoi a fugit ca un sobolan pe usa din dos la 10 minute, v-am aratat in direct. Nu stiu unde mai trebuie sa tip si cat trebuie sa tip, dar o sa tip pana la capat. Oricat ar da CTP in noi, suntem puternici si putem rasturna muntii si putem rasturna acest sistem nenorocit”, a spus George Simion.

Deputatul a spus că mâine nu va mai organiza protest si va merge cu parlamentari ai partidului la discutii cu ministrul, fara megafoane, pentru o audienta asa cum a spus Voiculescu ca primeste. „Maine la ora 12.00 sunt la tine la minister, sa te pregatesti”, a declarat el.

„Sa-ti fie rusine”, a adăugat George Simion. El s-a filmat cand s-a dus la minister, dupa conferinta, si un paznic i-a spus ca nu mai este nimeni in institutie.

AUR ii cere demisia lui Vlad Voiculescu dupa incendiul de la Matei Bals.