VIDEO Gigi Becali îl ADMIRĂ pe Klaus Iohannis: 'Nu am mai avut preşedinte ca el. E om cuminte, nu face mizerii. Are putere mai mare ca Macron!'

Patronul FCSB, Gigi Becali, îl admiră pe președintele Klaus Iohannis, despre care spune că e un om cuminte și care are multa prestanță, grație aspectului fizic.

“Nu poţi să-l compari acum pe Iohannis, chiar dacă e de altă religie… E un om cuminte. Nu face mizerii. E adevărat, fiecare îşi face politica lui. Dar noi nu am avut preşedinte aşa cuminte ca Iohannis până acum. Şi puternic. Adică nu în România, că nu prea e vorbitor… dar are prestanţa aia, când ajunge pe acolo prin străinătate, e văzut bine, lumea nu prea ştie că nu are darul vorbirii, dar e prezentabil, apare la Bruxelles, e mai înalt decât ei cu un cap şi îl ascultă pe el, că nu poţi să-l asculţi pe ăla mai mic. Şi atunci trei vorbe alea pe care le spune el, are mai mare putere decât le spune unul cum e Macron. Prestanţa fizică contează la oameni”, a spus Gigi Becali, potrivit România TV.