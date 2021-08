VIDEO | Guvernatorul statului New York, prieten cu Joe Biden, și-a anunțat demisia. Este acuzat de hărțuire sexuală

Guvernatorul statului New York Andrew Cuomo, acuzat de hărţuire sexuală de către mai multe femei, şi-a anunţat demisia, marţi, la o săptămână după prezentarea unui raport copleşitor cu privire la acest scandal, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Date fiind circumstanţele, cel mai bun mod de a vă ajuta este să mă retrag”, a anunţat Andrew Cuomo, care a prezentat totodată ”scuze profunde”.

Guvernatorul democrat a precizat în această conferinţă de presă că demisia sa urmează să intre în vigoare peste 14 zile.

Andrew Cuomo este acuzat de faptul că a ”hărţuit sexual mai multe femei”, potrivit concluziilor unei anchete independente a justiţiei, anunţa la începutul lui august procuroarea statului New York Letitia James.

Poziţia lui Cuomo - în vârstă de 63 de ani şi guvernator al statului New York din 2011, reales în 2014 şi 2018, care urma să candideze la funcţie din nou, în 2022 - este fragilizată de peste un an de zile.

Acest politician experimentat cade astfel în mod radical, după ce a fost considerat o adevărată vedetă în perioada de vârf a epidemiei covid-19, în primăvara lui 2020.

