VIDEO - Guvernul a aprobat legea bugetului pe 2021. Florin Cîțu anunță finanțarea unor proiecte din Fondul de Rezervă

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că s-au aprobat legea bugetului de stat pe 2021, legea plafoanelor, legea bugetului de asigurari sociale pe 2021 si Strategia fiscal-bugetara 2021-2023. Ele vor merge la Parlament pentru dezbatere și vot.

„Nu au fost modificari importante, deficitul ramane acelasi. Au fost cateva transferuri la unele capitole, de exemplu din fondul de rezerva la unele proiecte de investitii incluse in unele anexe, in rest bugetul ramane in parametrii initiali”, a spus premierul.

Proiectul legii bugetului de stat pe 2021, lansat pe 11 februarie în dezbatere publică, este configurat pe o creştere economică de 4,3%.

Conform proiectului, care a fost publicat de site-ul Ministerului Finanţelor, veniturile sunt în sumă de 174,102 miliarde de lei, iar cheltuielile de 318,456 miliarde de lei credite de angajament şi 261,451 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane de lei.

Deficitul bugetului general consolidat este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut în acest an, în condiţiile unor venituri reprezentând 32,67% din PIB şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, potrivit proiectului.

Planificarea bugetară pe anul 2021 şi estimările pe perioada 2022 - 2024 stabilesc soldul negativ la 8,23% din PIB, urmând ca acesta să ajungă în anul 2024 la 2,90% din PIB.

Pentru acest an investiţiile sunt estimate la 5,5% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde de lei faţă de 2020, iar în anul 2024 acestea vor reprezenta 4,81% din PIB, o creştere de 6,1 miliarde de lei faţă de 2021, cu un vârf situat în anii 2020 - 2022.

Inflaţia media anuală avută în vedere la elaborarea bugetului din acest an este de 2,4%.

Numărul şomerilor este estimat la 310.000 persoane, iar câştigul salarial mediu net lunar la 3.323 lei.

Potrivit expunerii de motive a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, bugetul aferent sistemului public de pensii ar urma să aibă, în acest an, venituri în sumă de 90 miliarde de lei, iar 81,3% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări.

"Pentru anul 2021, din totalul veniturilor bugetare estimate la 90,363 miliarde de lei, 81,3% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,1% din venituri nefiscale şi 18,6% din subvenţii de la bugetul de stat, respectiv suma de 16,766 miliarde de lei. Din totalul veniturilor bugetare, 90,079 miliarde de lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,7%) şi 283.325.000 lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,3%). Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 sunt diminuate cu suma de 9,754 miliarde de lei aferentă Pilonului II de pensii", se explică în document.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate în 2021 la 90,220 miliarde de lei, dintre care 90,079 miliarde de lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 140,395 milioane de lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).