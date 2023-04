VIDEO Hal de politicieni: Parlamentarii canadieni s-au încălțat în pantofi roz cu toc, de femeie

Potrivit ministrului canadian al transporturilor, această operaţiune a avut ca scop sensibilizarea populaţiei cu privire la lupta împotriva violenţei asupra femeilor, scrie news.ro.

"Violenţa împotriva femeilor este încă răspândită în societatea noastră. Hope in Heels (Speranţă pe tocuri) este un eveniment care creşte gradul de conştientizare cu privire la violenţa împotriva femeilor, încurajând în acelaşi timp bărbaţii şi băieţii să facă parte din soluţie. Am purtat emblematicele tocuri roz pentru a susţine această cauză importantă", a declarat Omar Alghabra.

Parlamentarii canadieni au participat, aşadar, la evenimentul "Hope in High Heels", o campanie desfăşurată de Halton Women's Place, un adăpost pentru femei din Halton, Ontario Potrivit ministrului familiei, Karina Gould, evenimentul a ajuns la a patra ediţie şi a fost găzduit de Parlamentul canadian.

"Educarea bărbaţilor şi a băieţilor face parte din soluţie şi este responsabilitatea noastră, a tuturor, să punem capăt violenţei bazate pe gen", a scris ea pe contul său de Twitter, împărtăşind fotografii de la eveniment.

"Bărbaţii, începând cu mine, trebuie să fie conştienţi de consecinţele acţiunilor şi cuvintelor lor şi să se străduiască să acorde mai mult spaţiu pentru femeile din jurul lor", a spus şi ministrul Omar Alghabra.

Această acţiune publicitară a provocat însă reticenţă şi chiar ironii şi sarcasme pe reţelele sociale. "Femei canadiene, vă simţiţi mai în siguranţă acum?", a comentat Maxime Bernier, un politician din opoziţia canadiană.

J.K Rowling, autoarea celebrei saga Harry Potter, care s-a angajat în lupta împotriva violenţei împotriva femeilor, a cerut ca parlamentarii să o ţină "la curent cu numărul de femei a căror moarte a fost prevenită" datorită acestui eveniment.

"Este pur şi simplu ridicol", a opinat un internaut. "Poate cineva să oprească Canada?", s-a amuzat un altul.

Pentru mulţi internauţi, campania propusă de parlamentarii canadieni pentru a lupta împotriva violenţei asupra femeilor este "ridicolă".

"Politicieni care defilează în pantofi roz cu tocuri, de firmă, pentru a face parte din soluţia împotriva violenţei femeilor - mi-e atât de ruşine pentru voi", a scris Bernadette Spofforth, o comentatoare britanică cu peste 200.000 de urmăritori.

În Franţa, eurodeputata de extremă dreapta Mathilde Androuët a comentat: "În afară de a scăpa de călcâiele crăpate, care este rostul (acestei acţiuni - n.r.)?! Ce indecenţă pentru toate victimele violurilor, bătăilor etc., care aşteaptă să le protejăm de torţionarii lor!", a continuat ea.

"Toate femeile care încasează palme se simt uşurate, iar toţi bărbaţii care dau cu bâta sunt acum foarte supăraţi. Totul este în concordanţă cu o cauză foarte amuzantă", a opinat ironic şi traducătoarea şi editoarea Bérengère Viennot.

În faţa numeroaselor reacţii de acest tip, ministrul canadian al transporturilor, Omar Alghabra, a rămas neclintit, spunând că regretă că "un grup de bărbaţi care nu au încredere în ei comentează când văd bărbaţi purtând tocuri înalte".

"Este ironic că cei care se plâng că societatea se simte jignită foarte uşor sunt, la rândul lor, uşor de jignit de un gest simplu", a subliniat el.

We welcomed @HaltonWomensPl to the Hill for the 4th annual Hope in High Heels on the Hill, to continue the conversation on systemic violence against women.



Educating men and boys is part of the solution, and it is all of our responsibilities to end gender based violence. pic.twitter.com/W1Y2daIhHP