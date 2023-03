Video | Haos în toată Franța - Oamenii vor să împiedice creşterea vârstei de pensionare. Grevele vor continua, au fost violenţe la Paris

Greva naţională din Franţa împotriva unei reforme planificate a sistemului de pensii a perturbat grav, marţi, serviciile de transport, a închis şcoli şi a oprit livrările de combustibil. Mişcarea grevistă va continua şi miercuri, în timp ce sindicatele şi-au intensificat campania pentru a forţa o revenire a guvernului asupra acestor măsuri profund nepopulare, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Este un moment critic pentru ambele părţi, deoarece guvernul preşedintelui francez Emmanuel Macron speră ca planul său de creştere a vârstei de pensionare cu doi ani, până la 64 de ani, să fie adoptat de parlament până la sfârşitul lunii. Căutând să pună presiune asupra parlamentarilor, sindicatele cele mai radicale din Franţa au declarat că de data aceasta vor avea loc greve continue, care ar putea dura zile întregi, cel puţin în unele sectoare.

Aproximativ 1,28 milioane de persoane au participat marţi la cea de-a şasea zi de proteste naţionale faţă de proiectul de lege al guvernului francez referitor la reforma pensiilor, dintre care 81.000 au fost la Paris, potrivit estimărilor Ministerului de Interne şi ale poliţiei din capitala Franţei. Sindicatul CGT susţine însă că au fost 3,5 milioane de manifestanţi în Franţa, dintre care 700.000 la Paris, potrivit BFM TV.

Comparativ, în timpul celui de-al doilea act al mobilizării, la 31 ianuarie, Ministerul de Interne numărase 1,27 milioane de manifestanţi în ţară, dintre care 87.000 în capitală, o participare care a reprezentat un record de la începutul mişcării de protest. Sindicatele vorbiseră însă atunci de o mobilizare istorică, cu două milioane de persoane în stradă în toată ţara.

Sindicatele au chemat la noi manifestaţii în toată Franţa, sâmbătă, împotriva planului de reformă a pensiilor propus de guvern, s-a anunţat marţi, la finalul celei de-a şasea zile de greve şi manifestaţii. Cele opt sindicate principale au făcut, de asemenea, apel la o zi naţională de mobilizare săptămâna viitoare, pe 15 martie. Confederaţia sindicală a anunţat, de asemenea, că îi va trimite o scrisoare preşedintelui Emmanuel Macron, cerându-i să se întâlnească de urgenţă cu greviştii şi să retragă reforma.

GREVELE CONTINUĂ ŞI MIERCURI

Sindicatul CGT a declarat că lucrătorii au votat pentru prelungirea grevelor la toate punctele TotalEnergies.

"Adevărata luptă începe acum", a declarat Marin Guillotin, reprezentant sindica la rafinăria Donges din vestul Franţei. "Nu am fost auziţi sau ascultaţi. Folosim singurele mijloace care ne-au mai rămas: este greva dură... nu vom renunţa", a arătat el.

Trenurile vor continua să fie perturbate miercuri, la fel ca şi metroul din Paris, deşi într-o măsură ceva mai mică decât marţi, au anunţat companiile de transport SNCF şi RATP care le gestionează.

Şoferii de camioane şi gunoierii s-au alăturat marţi grevei, care s-a extins la mai multe sectoare.

În întreaga ţară, numeroase mitinguri de protest au atras mulţimi mai mari decât cele organizate anterior de la jumătatea lunii ianuarie, inclusiv în Marsilia, unul dintre cele mai mari oraşe din Franţa, au declarat autorităţile şi mass-media locale.

VIOLENŢE ŞI CIOCNIRI CU FORŢELE DE ORDINE LA PARIS

Sindicatul CGT a declarat că 700.000 de persoane au mărşăluit la Paris, potrivit presei locale, mai mult decât oricând de la începutul protestelor. Poliţia a estimat numărul acestora la 81.000.

Au existat unele ciocniri în marja mitingului de la Paris, unii protestatari au devenit violenţi, iar poliţia a declarat că 22 de persoane au fost arestate.

Propunerea lui Macron de a-i face pe oameni să muncească mai mult timp este profund nepopulară în rândul publicului larg, arată sondajele de opinie.

Principalele sindicate din Franţa au acţionat până acum cu o unitate rară, dar zilele şi săptămânile următoare vor fi un test al capacităţii lor de a menţine acest front unit, notează Reuters.

CFDT, în prezent cel mai mare sindicat din Franţa şi, în general, pro-reformator, nu s-a angajat la ideea de grevă continuă şi a declarat că ar putea exista şi alte forme de protest.

CE ŞANSE AU SINDICALIŞTII SĂ OBŢINĂ CÂŞTIG DE CAUZĂ?

În timp ce guvernul este interesat să apară diviziuni între sindicate, în speranţa că va slăbi mişcarea, CGT şi FO, care sunt puternice în sectoarele transporturilor şi energiei, pot fi în continuare capabile să aducă perturbări semnificative chiar şi fără participarea CFDT.

Guvernul insistă că planul său de reformă este esenţial pentru a se asigura că sistemul de pensii nu va da faliment. "Pot să înţeleg că nu mulţi oameni vor să mai lucreze încă doi ani, dar este necesar pentru a asigura viabilitatea sistemului", a declarat premierul Elisabeth Borne pentru France 5 TV.

Deşi tabăra lui Macron nu are o majoritate absolută în parlament, ea poate conta pe sprijinul cel puţin unei părţi a partidului conservator Les Republicains (LR). Senatul, unde LR este majoritar, probabil va adopta marţi seara articolul 7 al proiectului de lege, care creşte vârsta de pensionare la 64 de ani.

Chiar şi aşa, legislaţia are un parcurs accidentat prin parlament, iar Macron şi guvernul său ar putea fi nevoiţi să recurgă la puteri constituţionale speciale pentru a ocoli camera inferioară a parlamentului - lucru pe care liderii sindicali l-au avertizat să nu îl facă.

"Forţarea (proiectului de lege) ar declanşa o criză", a declarat liderul CGT, Philippe Martinez, înainte de marşul de protest de marţi de la Paris.

La manifestation se tend de plus en plus à l’approche de Place d’Italie. Les dégâts sur le parcours sont considérables. Abris bus, banques et assurances, commerces : «on n’avait plus vu un tél degrés de violence à Paris depuis longtemps », constate un police #manif7mars #greve pic.twitter.com/0Kkjd4RiRX