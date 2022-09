Video | Haos la Oslo: După Paris și Londra, protestatarii au luat cu asalt Ambasada Iranului și în capitala Norvegiei

Mai mulți protestatari au încercat joi să intre în ambasada Iranului din Oslo, a anunțat Poliția norvegiană, potrivit Reuters și Mediafax.

Mai multe persoane au încercat joi să intre în ambasada Iranului din Oslo în timpul unei demonstrații, a declarat poliția norvegiană.

„Resurse considerabile" au fost desfășurate pentru a restabili controlul situației, a explicat poliția.

În paralel, în Iran au loc proteste uriașe care au izbucnit în urmă cu aproape două săptămâni. Atunci o tânăra a murit la spital după ce a fost reținută și bătută de așa numita „poliție morală”, susțin protestatarii și rudele victimei. Ea a fost bătută deoarece nu și-a acoperit părul în public, așa cum o cere codul vestimentar islamic din Iran.

După izbucnirea protestelor, zeci de persoane au fost omorâte și peste o mie au fost reținute de forțele de ordine ale regimului.

Proteste violente, cu încercări de a pătrunde în reprezentanțele diplomatice ale Iranului, au fost și la Paris și Londra în ultimele zile.

BREAKING: Norwegian police are struggling to keep the Iranian embassy in Oslo secure and will be adding significant resources as protestors attempt to storm in. pic.twitter.com/U4ahce1vOc