VIDEO - HBO a lansat primul trailer al celui de-al optulea sezon şi ultimul din Game of Thrones, care va debuta pe 15 aprilie

HBO a lansat primul trailer al celui de-al optulea sezon şi ultimul din "Game of Thrones", în care se pregăteşte bătălia finală pe care orice fan al serialului o aşteaptă, potrivit Variety, informează News.ro.

Citește și: VIDEO - Premiera filmului Sherlock Holmes 3 a fost amânată cu un an, pentru data de 21 decembrie 2021

În trailer apare Arya Stark (interpretată de Maisie Williams) care aleargă pentru viaţa ei. "Cunosc moartea, are multe feţe. Aştept cu nerăbdare să o văd pe aceasta", spune Arya ameninţător.

Apar armate care se pregătesc pentru bătălie şi Sansa Stark (Sophie Turner) priveşte la dragonii care zboară pe deasupra ei.

Între timp, Jon Snow se gândeşte la lupta ce va urma cu White Walker. "Vin. Duşmanul nostru nu se opreşte, nu oboseşte, nu se teme", spune Snow.

În trailer apar şi Lena Headey ca Cersei Lannister, Peter Dinklage ca Tyrion Lannister, John Bradley - Samwell Tarly, Conleth Hill - Varys, Isaac Hempstead Wright - Bran Stark, Liam Cunningham - Davos Seaworth, şi Gwendoline Christie - Brienne of Tarth.

Regizat de Miguel Sapochnik, David Nutter şi creat de David Benioff şi D.B. Weiss, sezonul final cuprinde doar şase episoade, însă mai lungi.

Fostul director al HBO Richard Plepler, care şi-a anunţat plecarea săptămâna trecută în contextul fuziunii AT&T - Time Warner, a spus că sezonul final va prezenta aproape "şase filme" mai degrabă decât şase episoade de televiziune. Fiecare episod va avea 90 de minute în loc de 60 cât erau în mod obişnuit.

Sezonul opt şi ultimul al serialului "Game of Thrones" va debuta pe 15 aprilie.

Deşi serialul se încheie, HBO are în prezent mai multe proiecte legate de universul "Game of Thrones". Reţeaua a comandat deja un proiect scris de Jane Goldman pentru un pilot. Proiectul lui Goldman are loc cu câteva sute de ani înainte de evenimentele din "Game of Thrones". Distribuţia va fi condusă de Naomi Watts. Alţi membri ai distribuţiei sunt: Josh Whitehouse, Naomi Ackie şi Jamie Campbell Bower. SJ Clarkson va regiza.

Serialul este cel mai de succes program al HBO, cu circa 30 de milioane de telespectatori în Statele Unite şi fani în întreaga lume.

Producţia este bazată pe romanele lui George R.R. Martin din seria "A Song of Ice and Fire".