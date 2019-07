VIDEO Ieșire necontrolată la Wimbledon - Sper ca o bombă să explodeze aici

Fabio Fognini a oferit un moment incredibil la Wimbledon, în meciul pierdut cu Tennys Sandgren (3-6, 6-7, 3-6), disputat pe Terenul 14 de la All England Club, potrivit digisport.ro.

Nemulțumit că evoluează pe o arenă secundară de la Wimbledon, acesta a ”explodat” în setul doi al partidei. "E corect să joc aici?

La naiba, englezilor! Sper ca o bombă să explodeze aici. O bombă ar trebui să explodeze aici", au fost cuvintele incredibile ale lui Fognini.

Fabio Fognini a mai avut ieșiri necontrolate

Fognini, care are un renume de bad boy în circuit, a fost aspru sancționat de comisarii de la US Open 2017 pentru atitudinea pe care a avut-o la meciul cu Travaglia, pe care l-a pierdut cu scorul de 4-6, 6-7(8), 6-3, 0-6.

După ce a fost exclus de la dublu din cauza ”comportamentului nesportiv” pe care l-a avut în meciul de simplu, Fognini a trebuit să restituie peste o treime din banii câștigați în urma participării pe cele două tablouri (63.000 de dolari), întrucât a fost amendat cu 24.000 de dolari americani.

El a fost găsit vinovat de încălcarea a trei puncte din regulamentul disciplinar, fiind sancționat cu câte 15.000, 5.000, respectiv 4.000 de dolari pentru fiecare dintre acestea.

Amenda de 24.000 de dolari se apropie de cea pe care Fognini a primit-o la Wimbledon, în 2013. Atunci, el a fost sancționat cu 27.500 de dolari (sumă aproape egală cu cea câștigată) pentru că s-a certat cu arbitrul de scaun al meciului din primul, francezul Pascal Maria. În urmă cu șase ani, italianul a fost eliminat în primul tur al turneului de la Londra de Jurgen Melzer.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP