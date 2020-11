VIDEO Îl doare-n crosă: Ce făcea Donald Trump în timp ce mapamondul afla numele noului președinte al SUA

În momentul în care întreaga omenire afla că Joe Biden a devenit noul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump se relaxa la golf. Resemnat că va pierde alegerile şi îşi va încheia mandatul, Donald Trump nu s-a dus la conferinţa de presă şi şi-a trimis reprezentanţii, scrie alephnews.ro.

Însă, Trump a avut parte și de o ședință foto. O mireasă i-a cerut să facă poze împreună.

Citește și: Ludovic Orban, după discuțiile cu Nicușor Dan: Trebuie toţi producătorii autohtoni care au marfă românească să aibă această posibilitate să vândă în spaţiile deschise

Aceştia au acuzat o fraudă la alegeri. Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, a spus că voturile prin corespondenţă nu au fost inspectate. El a mai spus că persoanele care trebuiau să inspecteze procedura de numărare a voturilor nu le-a fost permis să asiste la procedură. Între timp, Donald Trump se afla în Sterling, Virginia, pe terenul de golf.

WATCH: President Trump heads to his golf club in Sterling, VA. pic.twitter.com/AT89KyVJTG