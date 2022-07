Video - Imagini apocaliptice de Ziua Națională a SUA: doi polițiști au fost împușcați. Mii de oameni fug disperați pe străzi

Un nou atac armat a avut loc în SUA, de Ziua Națională. Doi ofițeri de poliție au fost împușcați în zona Ben Franklin Parkway în timpul festivităților din 4 iulie.

Atacatorul a tras de pe blocul 2500 din Spring Garden Street, în jurul orei 21:45. Cei doi ofițeri au fost loviți în momentul în care au început focurile de artificii.

În momentul în care au realizat că se trage cu o armă de foc, mii de oameni au început să alerge disperați pe străzi.

De asemenea, tot ieri, un tânăr de doar 20 de ani a deschis focul la Chicago, de Ziua Națională. El a ucis 5 persoane și alte 19 au fost rănite.

Scene from Ben Franklin Parkway during reported active shooter tonight during firework show #philly #benfranklinparkway #bfp @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/buXQ6bwbed