VIDEO - Imagini cu lifturile subterane folosite de Hamas în Gaza, date publicității de armata israeliană

Tunelurile au scos la iveală o rețea cu două niveluri și un lift care cobora zeci de metri până la o sală mare și un centru de comandă.

IDF spune că rețeaua avea multe secțiuni folosite de Hamas pentru a lupta, inclusiv câteva tuneluri care treceau pe sub o școală și un spital din apropiere. Unul dintre tuneluri ducea la locuința fostului comandant al brigăzii Hamas din nordul Gaza, Ahmed Ghandour, care a fost ucis într-un atac aerian israelian.

