VIDEO Imagini-șoc dintr-un apartament din Ferentari: O bătrână trăia printre 38 de metri cubi de gunoaie

În urma mai multor sesizări făcute de locatari, în cursul zilei de astăzi, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone împreună cu Societatea de Salubrizare a Primăriei Sectorului 5 s-au deplasat în zona Ferentari, unde, un apartament se afunda într-un morman de deșeuri.

Deși locuitorii blocului au făcut numeroase plângeri de-a lungul anilor, însă fără rezultat, edilul a răspuns rapid solicitărilor acestora și a decis să coordoneze din teren acțiunea de salubrizare și deratizare a locației.

În urma acțiunii de salubrizare s-au ridicat 38 de metri cubi de deșeuri, apartamentul fiind complet dezinfectat și deratizat.

“Cu vreo doi ani în urmă, o bunică bolnavă a început să-și umple casa cu gunoaie găsite pe străzi. Administrația blocului ne-a adus cazul la cunoștință! Fiul bătrânei... ne-a permis să intrăm! Și... am intrat! Am strâns gunoi mult! 38 de metri cubi de gunoaie! Am curățit, am igienizat, am deratizat, apoi, locuința-ghenă! Îmi place să cred, însă, că suntem o mare familie unită! Si împreună putem rezolva problemele care ne tulbură, care ne fură liniștea, care ne sufocă.”, a precizat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.