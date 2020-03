VIDEO Imn de coronavirus: Jamiroquai a rescris piesa 'Let’s Dance' a lui David Bowie

Celebra piesă „Let’s Dance” a lui David Bowie are o variantă de coronavirus, „Lockdown” de la Jamiroquai. Artistul a rescris hitul lui David Bowie şi l-a transformat într-un imn pentru autoizolare în condiţii de epidemie.

„And if you dry cough, I'll run from you (Şi dacă tuşeşti, o să fug de tine)”, cântă Jamiroquai.

Muzicianul a distribuit pe instagram varianta sa pentru piesa consacrată de David Bowie în anii ´80.