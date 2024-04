VIDEO| În SUA s-a aprins fitilul unei revoluții: proteste masive în marile campusuri universitare

University of Southern California (USC) din Los Angeles a anulat principala ceremonie de absolvire, din 10 mai, invocând măsuri de siguranţă, scrie BBC.

BREAKING: Massive rally underway at George Washington University in Washington D.C. Students are protesting despite a campus mandated curfew to disperse students and clear the university yard. pic.twitter.com/wqyDWAZal3

La Universitarea Emory din Atlanta, 28 de protestatari au fost arestaţi, joi, după ce au refuzat să plece.

Într-o declaraţie emisă joi, USC a afirmat că ”nu va putea să ţină ceremonia principală care adună, în mod tradiţional, 65.000 de studenţi, familii şi prieteni în campusul nostru”.

Decizia vine după ce Poliţia a făcut mai multe arestări în timpul confruntărilor de miercuri cu protestatarii, în campusul universităţii, şi a ordonat demontarea unei tabere.

De asemenea, ea vine după ce USC a afirmat, în cursul acestei luni, că studentul musulman Asna Tabassum nu mai are permisiunea de a ţine un discurs ca şef de promoţie, din cauza unor ameninţări de securitate neprecizate.

Proteste au izbucnit şi la Universitatea Emory din Atlanta, unde participanţii au afirmat că îi sprijină pe palestinieni, dar şi că îşi exprimă obiecţiile privind înfiinţarea unui centru de antrenament pentru Poliţie la Atlanta.

Cops when little kids are being murdered in their school vs cops when college students are protesting a genocide pic.twitter.com/8zITtRgDU8