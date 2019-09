VIDEO Încă o artistă celebră A DIVORȚAT: Făcuse nunta anul trecut, când era însărcinată

Cântăreața Elena Ionescu, fostă componentă a trupei Mandinga, a divorțat de soțul ei, Dragoș Stanciu, după ce, anul trecut, în martie, cei doi se căsătoriseră, când diva era deja însărcinată.

Cei doi au împreună un copil, un băiețel pe nume Răzvan. Cântăreața a oferit amănunte despre divorț, într-un mesaj pe care l-a postat pe contul său de socializare.

„Da, am divorțat! Luna trecută am decis împreună cu Dragoș de comun acord să ne despărțim. Am vrut să ținem totul secret pentru că genul acesta de lucruri sunt uneori personale, dar trebuie să găsim puterea să mergem mai departe! Ne-am așteptat să se întâmple asta? Nu… dar nu suntem nici primii și nici ultimii care se despart. Totul s-a întâmplat foarte repede între noi, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit și în 6 luni am rămas însărcinată cu Răzvanel.

Uneori Dumnezeu face lucrurile să se întâmple într-un anumit moment, nimic nu a fost planificat și am iubit fiecare clipă. Ne-am căsătorit după ce am rămas gravidă, după doar 7 luni de când ne cunoșteam. Poate a fost puțin cam repede, cred că oamenii au nevoie de mai mult timp pentru a se cunoaște. Aș face lucrurile diferit? Niciodată. Am primit cel mai frumos dar pe care îl poate primi o femeie în viața asta, și anume darul de a fii MAMĂ”, a explicat vedeta.

La rândul său, și Dragoș Stanciu a oferit primele declarații. "Da, este adevărat. Urmează să se finalizeze divorţul. (...) Pur şi simplu, aşa a fost să fie. Am stabilit amândoi că este mai bine să ne separăm. Sincer, nu am nici eu un motiv anume. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins.... ne-am aprins repede şi ne-am stins la fel de repede, glumesc îţi dai seama. Vom rămâne în relaţii foarte bune pentru cel mic. (...) Am vorbit de mai multe ori. Am stat şi ne-am gândit amândoi. Totul este ok şi vom rămâne ok pentru cel mic", a spus Dragoş Răzvan Stanciu.