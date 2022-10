Video | Incendiu puternic la o bază aeriană militară din Crimeea: Un avion a luat foc

Pompierii ruși intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu puternic la baza aeriană militară Belbek din Crimeea, unde oficialii spun că un avion a ieșit de pe pistă și a luat foc, relatează BBC, potrivit news.ro.

Canalul local Vesti Krim a prezentat un clip pe Telegram cu o coloană de fum negru care se ridică în apropierea coastei.

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, a declarat că „potrivit salvatorilor, un avion la aterizare a ieșit de pe pistă și a luat foc”.

Baza militară se află în Sevastopol, în Crimeea, peninsulă anexată de Rusia în 2014.

În august, mai multe explozii au zguduit baza militară rusă Saky din Crimeea, iar Ucraina a recunoscut că a lansat un atac aerian.

