Video | Incidente la înmormântarea lui Mihai Șora: Fiul acestuia lansează acuzații grave la adresa soției filosofului

Slujba de înmormântare a filosofului Mihai Șora a fost marcată de un moment tensionat. Tom Șora, fiul filosofului, a luat cuvântul și a vorbit, timp de trei minute, despre relația cu tatăl său. Acesta a acuzat-o pe Luiza Palanciuc, soția cu 56 de ani mai tânără a lui Mihai Șora, că a blocat relația dintre el și tatăl său. Un preot a intervenit după trei minute și i-a luat microfonul lui Tom Șora. Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica Albă din București.

„Am venit și în numele surorii mele, Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate. Nu aș venit să țin acest discurs, acestă prelegere, dacă nu m-aș fi simțit obligat să fac lucrul ăsta. E spontană, nu am pregătit-o, am improvizat acum, dar am de spus niște lucruri care trebuie spuse, chiar dacă în cadrul ăsta au fost numai lucruri foarte frumoase aduse în sprit elevat, eu voi spune alte lucruri. Scurte.

Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător, și anume o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc în Germania. Și atunci sora mea, sâmbătă seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit, am aflat întâmplător. Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii 10 ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată. Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, nu am putut.

Acum trei ani am făcut o chestie specială: am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, din 2019, am venit spontan și acolo, practic, în piață, am vorbit cu tatăl meu și până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă. Și acolo am vorbit și a fost destul de bine ce am vorbit și am sperat că relația se va normaliza și că voi putea vorbi din nou, normal, la telefon, personal, cu tatăl meu care acum trei ani era lucid, se putea vorbi foarte bine cu el. După vreo două săptămâni, când m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai faci, cum îți merge.... Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el”, a declarat Tom Șora.

Filosoful Mihai Șora a murit sâmbătă, la vârsta de 106 ani, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a acestuia.

Mihai Șora s-a născut pe 7 noiembrie 1916 în satul Ianova din județul Timiș. El a fost căsătorit de două ori și are trei copii din prima căsătorie. În 2014, la vârsta de 98 de ani, s-a recăsătorit cu scriitoarea Luiza Palanciuc-Șora.