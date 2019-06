VIDEO Întâlnirea președintelui SUA cu regina Elizabeth a II-a a stârnit controverse pe Internet, după ce Trump și-ar fi ciocnit pumnul cu regina

Preşedintele american Donald Trump, acuzat pe Twitter, în baza unor fotografii difuzate de presă de la primirea sa de către regina Elizabeth a II-a luni, la Palatul Buckingham, că ar fi salutat-o pe suverana britanică ciocnindu-şi pumnul de pumnul acesteia (”fist bump” în engleză), nu a făcut acest lucru, scrie The Associated Press, informează News.ro.

Citește și: Iubita fotbalistului mort într-un accident rutier, scrisoare deschisă emoționantă: Ai fost, ești și vei fi cel mai bun tată pe care fiul meu l-ar fi putut avea

Preşedintele şi regina au părut că şi-au ciocnit pumnii - o formă de salut sau de acord - în aceste fotografii de presă, ceea ce i-a determinat pe unii, pe reţeaua de socializare Twitter, să-l acuze pe locatarul Casei Albe că nu a dat dovadă de respectul cuvenit suveranei britanice.

În realitate, aceste imagini surprind o strângere de mână uşor ciudată.

Ceea ce pare a fi un ”fistbump” este de fapt o strângere de mână neobişnuit de fermă, apreciază redactorul-şef al revistei Majesty, Joe Little.

El a declarat luni că este vorba doar despre un unghi ciudat din care a fost realizată imaginea şi că este vorba despre o strângere de mână ”robustă”.

Uneori, atunci când unii oameni strâng mâna reginei, ei se comportă ca şi cum ar fi de porţelan, iar în imaginile respective nu este cazul, a apreciat el.

Unele persoane strâng doar vârful degetelor reginei, într-un gest de deferenţă.

Trump a respectat procolul, afirmă Little, precizând că preşedintele nu a întins mâna să o salute, ci a aşteptat ca regina să-i întindă mai întâi mâna.

Pe de altă parte, primarul Londrei Sadiq Khan l-a criticat din nou pe Donald Trump, apreciind că valorile preşedintelui amerian ”sunt exact opusul calorilor Londrei” şi acuzând Statele Unite de subminarea drepturilor femeilor.

Într-o înregistrate filamtă de revista Elle şi postată pe Twitter, Khan ţine o pancartă cu mesajul ”Dragă Trump” şi-l acuză că ”dă înapoi (în timp)” drepturile de procreere ale femeilor printr-o limitare a avortului.

”Ar trebui să fim cu toţii feminişti, iar înseamnă şi bărbaţii şi băieţii”, îndeamnă Khan.

Cei doi au schimbat replici dure în mai multe rânduri, după ce Khan a fost ales primul primar musulman al capitalei britanice, în 2016, şi a criticat planul lui Trump de a interzice intrarea pe teritoriul american a cetăţenilor unor ţări majoritar musulmane.

La sosirea sa luni în Marea britanie, Trump l-a catalogat pe Khan drept un ”ratat total” care a făcut ”o treabă teribilă” ca primar.

Mayor of London, @SadiqKhan has a message for @realDonaldTrump on his arrival to London about how women ought to be treated globally. 'Dear Trump...' https://t.co/hJ5uhS9wU6 pic.twitter.com/MwlwJu5Lpf